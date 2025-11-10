ETV Bharat / state

पैदल मार्च के जरिए एकता और अखंडता का संदेश, बालोद में देशभक्ति गीतों पर झूमे बच्चे

यूनिटी मार्च का नेतृत्व बीजेपी सासंद भोजराज नाग ने किया.

UNITY MARCH
बालोद में देशभक्ति गीतों पर झूमे बच्चे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
बालोद: जिला प्रशासन की मदद से शहर में रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया. यूनिटी मार्च का नेतृत्व बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने किया. देशभक्ति गीतों की धुन पर जब बच्चे सड़कों पर निकले तो पूरे शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा. बीजेपी सांसद भोजराज नाग खुद यूनिटी मार्च को लीड करते नजर आए. 10 किमी का सफर यूनिटी मार्च में शामिल लोगों ने तय किया. यूनिटी मार्च जहां से जहां से होकर गुजरा वहां वहां पर लोगों ने बच्चों और सांसद का जोरदार स्वागत किया. बच्चों ने मार्च के जरिए लोगों से एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील की.

यूनिटी मार्च का आयोजन: यूनिटी मार्च का आगाज मां गंगा मैया मंदिर प्रांगण से हुई.यहां शुरू हुई ये यात्रा झलमला, सिवनी और विभिन्न चौक-चौराहों से होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंची. पूरे रास्ते बच्चों ने एकता और देशभक्ति के नारे लगाते हुए लोगों लोगों से अपील की. बच्चों ने कहा कि देश में अखंडता और एकता बनाए रखने में सभी लोग अपना योगदान देना होगा. इस मौके पर बच्चों ने आकर्षक झांकिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए.

बालोद में देशभक्ति गीतों पर झूमे बच्चे (ETV Bharat)

आज का यूनिटी मार्च सरदार वल्लभभाई पटेल के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. आजादी के बाद जब देश छोटी-छोटी रियासतों में बंटा था, तब सरदार पटेल ने उन्हें एक सूत्र में पिरोकर भारत को अखंड बनाया. आज देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प लिया है. अब हमें आत्मनिर्भर बनकर इस दिशा में आगे बढ़ना है. हमारी सभी से अपील है कि सब लोग भारत की एकता और प्रगति में सहभागी बनें: भोजराज नाग, सांसद, बीजेपी

आयोजन में कई गणमान्य लोग हुए शामिल: यूनिटी मार्च में शामिल होने के लिए शहर भर के जाने माने लोगों को जिला प्रशासन ने निमंत्रण दिया. बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए. आयोजन में राज्य लघु वनोपज संघ के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार, कलेक्टर दिव्या मिश्रा, एसपी योगेश पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी साहू, उपाध्यक्ष तोमन साहू, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, डिप्टी कलेक्टर प्राची ठाकुर, प्रेम साहू, अमित चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए.

UNITY MARCH
बालोद में देशभक्ति गीतों पर झूमे बच्चे (ETV Bharat)

सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को सूत्र में पिरोया: आजादी के बाद देशभर में कई रिसायतें और राजे रजवाड़े थे जो अपना राज अलग चलाना चाहते थे. सरदार वल्लभभाई पेटल ने 565 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया. सरदार वल्लभभाई पटेल को "लौह पुरुष" के नाम से भी जाना जाता है. पटेल ने बारडोली सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली थी. पटेल कुशल राजनेता, पहले उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे.

TAGGED:

BALOD
MP BHOJRAJ NAAG
SARDAR VALLABHBHAI PATEL
राष्ट्रीय एकता दिवस
UNITY MARCH

