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प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इस सरकारी स्कूल में चाहते एडमिशन, एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया 'मंदिर'

42 साल के लीलाराम साहू की कहानी उन शिक्षकों के लिए प्रेरणा है, जो टीचिंग को सिर्फ एक पेशा मानते हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

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शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 8:51 PM IST

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धमतरी: कुछ कर गुजरने की चाह अगर दिल में हो तो इंसान को मौकों की नहीं, दिल में लगन और जुनून की जरूरत होती है. ऐसे ही एक हुनरमंद और जुनूनी इंसान की कहानी से आज हम आपको रुबरू करा रहे हैं, जिनका नाम लीलाराम साहू है. इनकी उम्र 42 साल है. पेशे से शिक्षक लीलाराम साहू को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है. लीलाराम साहू को राज्यपाल रमेन डेका प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे.

सरकारी स्कूल को बनाया प्राइवेट से बेहतर

"मेरा स्कूल ही मेरी पहचान है", इस विचार को नई पहचान दिलाने वाले लीलाराम साहू सरल भाषा में बच्चों को खेल-खेल में वो सबकुछ सिखा रहे हैं, जिसे कभी बच्चे बोझिल यानी भारी समझा करते थे. लालीराम साहू के नवाचार की इस तकनीक से स्कूल का हर बच्चा पढ़ाई में होनहार होता जा रहा है. बच्चों की पढ़ाई का जहां स्तर सुधर रहा है, वहीं स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अब स्कूल जाने के लिए लालायित रहते हैं.

शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)

एक शिक्षक ने स्कूल को बनाया विद्या का मंदिर

लीलाराम साहू, धमतरी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला धौराभाठा के प्रधानपाठक हैं. उन्होंने 16 जून 2005 को शिक्षक के रूप में अपनी सेवा शुरू की. पहले प्राथमिक शाला मुड़पार, फिर प्राथमिक शाला तरसीवां और अब धौराभाठा में पदस्थ हैं. उनके प्रयासों से स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई. लीलाराम साहू के प्रयासों का सबसे बड़ा उदाहरण स्कूल की दर्ज संख्या में हुई वृद्धि है. जिस शाला में कभी महज 28 विद्यार्थी थे, वहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 125 तक पहुंच गई.

स्टाफ, पालकों, समुदाय और शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूं. मेरा स्कूल ही मेरी पहचान है, ऐसी सोच के साथ स्टाफ, जनसमुदाय से सहयोग लेकर काम कर रहा हूं. मैंने तीन स्कूल में काम किया है. सबसे पहले मुड़पार, फिर तरसीवां और वर्तमान में धौराभाठा में पदस्थ हूं. तीनों स्कूल को स्मार्ट शाला बनाया है. मुड़पार की दर्ज संख्या को दोगुना किया. मैं जब निकला तो वहां 125 बच्चे थे: लीलाराम साहू, प्रधानपाठक, शा. प्राथमिक शाला, धौराभाठा

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एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)

बच्चों और ग्रामीणों ने कहा, 'ऐसे शिक्षक गांव की पहचान'

लीलाराम साहू को राज्यपाल पुरस्कार मिलने की खबर से धौराभाठा गांव में खुशी का माहौल है. स्कूल के बच्चों का कहना है कि लीलाराम साहू उन्हें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं. कई बच्चों ने उनके जैसा शिक्षक बनने की इच्छा जताई है.

ग्रामीणों का कहना है कि लीलाराम साहू जैसे समर्पित शिक्षकों की वजह से बच्चों में पढ़ाई के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास की भावना पैदा होती है. उनके प्रयासों से स्कूल की पहचान बनी है और गांव का नाम भी रोशन हुआ है. राज्यपाल पुरस्कार के लिए उनका चयन पूरे धौराभाठा के लिए गौरव की बात है.

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एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)

गांववालों के लिए बहुत खुशी की बात है. शाला प्रबंधन अच्छा है, यहां बच्चे अनुशासन में रहते हैं: दशवंत ध्रुव, ग्रामीण

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एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)

बहुत खुशी की बात है कि स्कूल में ऐसे शिक्षक हैं. ऐसे शिक्षकों से ही गांव और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता है: बेलाराम साहू, ग्रामीण

23 बच्चों का चयन नवोदय, एकलव्य, जवाहर उत्कर्ष विद्यालय में हुआ

ग्रामीणों ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले कई बच्चों ने भी सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया. अब तक 23 विद्यार्थियों का चयन नवोदय, एकलव्य और जवाहर उत्कर्ष विद्यालयों में हो चुका है.

जब रिजल्ट सामने आता है तो हमें गौरव होता है. बच्चों का नवोदय, एकलव्य में चयन हो रहा है. बहुत खुशी की बात है: दानीराम साहू, ग्रामीण

'पढ़ई तुंहर दुआर' के 'हमारे नायक' में स्थान मिला

लीलाराम साहू ने बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखने के बजाए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक गतिविधियों से भी जोड़ा है. छात्रों को सीमेंट के गमले बनाने का प्रशिक्षण दिया गया. इस नवाचार को राज्य स्तर पर पहचान मिली और उन्हें 'पढ़ई तुंहर दुआर' के 'हमारे नायक' में स्थान मिला.

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एक शिक्षक ने स्कूल को बना दिया मंदिर (ETV Bharat)

स्टाफ, पालकों, समुदाय और शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूं. मेरा स्कूल ही मेरी पहचान है, ऐसी सोच के साथ स्टाफ, जनसमुदाय से सहयोग लेकर काम कर रहा हूं. खेल खेल में बच्चों की शिक्षा, टीएलएम के जरिए पढ़ाते हैं. मेरे बनाए टीएलएम को जिला स्तर पर हुई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है. राज्य स्तर पर भी सराहा गया है.व्यावहारिक जीवन से जोड़कर व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं. बच्चों को सीमेंट का गमला बनाना सिखाया है. जिसकी वजह से पढ़ाई तुंहर द्वार पोर्टल, चर्चापत्र, मासिक पत्रिका में भी स्थान मिला: लीलाराम साहू,प्रधानपाठक,शा. प्राथमिक शाला,धौराभाठा

स्कूल से छपते हैं 'चर्चापत्र' और 'शिक्षा के गोठ'

राज्य के 'चर्चापत्र' और 'शिक्षा के गोठ' जैसी मासिक पत्रिकाओं में भी उनके कार्य प्रकाशित हुए. उनके द्वारा तैयार किए गए विभिन्न टीएलएम यानी शिक्षण-अधिगम सामग्री को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. इस टीएलएम का प्रदर्शन राज्योत्सव में भी किया गया. धमतरी डीईओ के यूट्यूब चैनल के साथ-साथ 'पढ़ई तुंहर दुआर' पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार विभिन्न टीएलएम और कहानी के कविता संस्करण को भी स्थान मिला.

जनसहयोग और जनभागीदारी से बदली तस्वीर

लीलाराम साहू ने स्कूल के विकास में ग्रामीणों और जनसमुदाय की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बनाया. जनसहयोग से शाला भवन की छत की मरम्मत, अहाता जीर्णोद्धार, मैदान समतलीकरण, प्रिंटरिच और किचन गार्डन जैसे कार्य कराए गए. वहीं धमतरी जिले में सर्वाधिक न्योता भोजन कराने वाले विद्यालयों में यह स्कूल प्रमुख है. अब तक स्कूल में करीब 130 बार न्योता भोजन कराया जा चुका है.

शासकीय प्राथमिक शाला धौराभाठा के शिक्षक लीलाराम साहू की कहानी मिसाल है, जो ये सिद्ध करती है कि सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने के लिए केवल बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि एक समर्पित शिक्षक की सोच, मेहनत, नवाचार और समाज को साथ लेकर चलने की इच्छाशक्ति से पूरी हो सकती होती है.

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