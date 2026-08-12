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बाढ़ में थम जाती है 360 बच्चों की पढ़ाई, जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं छात्र-शिक्षक

गढ़वा के रंका प्रखंड में नदी की दूसरे तरफ स्कूल होने से बाढ़ के मौसम में जलस्तर बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई थम जाती है.

SCHOOL CHILDREN CROSS river
नदी पार कर स्कूल जाते बच्चे (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 1:02 PM IST

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गढ़वा: जिले में बरसात के दिनों में 360 बच्चों की पढ़ाई थम जाती है. बच्चे जान जोखिम में डालकर भविष्य संवारने को मजबूर हैं, क्योंकि इन बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है. रंका प्रखंड के सिरोईकला उत्क्रमित उच्च विद्यालय के करीब 360 छात्र-छात्राएं और शिक्षक हर दिन इसी परेशानी से जूझते हैं. बरसात में जब नदी उफान पर आती है तो कई दिनों तक बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है.

वर्ष 2015 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा मिला था. वर्तमान में यहां करीब 360 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. छात्र-छात्राओं ने बताया कि स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी पड़ती है. बरसात के दिनों में नदी में जलस्तर बढ़ने से कई दिनों तक स्कूल जाना बंद करना पड़ता है. कई बार बाढ़ का पानी अधिक होने पर वे स्कूल पहुंचे बिना ही वापस लौट जाते हैं. नदी पार करते समय स्कूल ड्रेस भी भीग जाती है और हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है.

जानकारी देते बच्चे, शिक्षक और डीसी (ईटीवी भारत)

कई बार लिखित आवेदन दे चुके हैं: शिक्षक

विद्यालय के शिक्षक गोपाल ने बताया कि कई वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए विभाग को कई बार लिखित आवेदन दिया गया. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. शिक्षकों ने बताया कि वे भी बच्चों की तरह नदी पार कर विद्यालय पहुंचते हैं. कई बार कपड़े उतारकर नदी पार करनी पड़ती है. विद्यालय के नदी किनारे स्थित होने के कारण छोटे बच्चों पर विशेष नजर रखनी पड़ती है, ताकि कोई बच्चा नदी की ओर न चला जाए. ग्रामीणों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सरकार से जल्द नदी पर पुल बनवाने की मांग की है.

वहीं इस संबध में गढ़वा जिले के डीसी पीएन मिश्रा ने कहा कि सूचना मिली है. जिसको लेकर ग्रामीण सड़क विभाग और विशेष प्रमंडल टीम को अवगत कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि टीम को दिखवाते हैं. जिसके बाद आवश्यकतानुसार सड़क या पुल बनाने की कार्रवाई की जाएगी. जिससे बहुत जल्द बच्चों की मांग पूरी होगी.

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