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बाढ़ में थम जाती है 360 बच्चों की पढ़ाई, जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं छात्र-शिक्षक

नदी पार कर स्कूल जाते बच्चे ( ईटीवी भारत )