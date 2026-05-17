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दामोदर नदी में नहाने गए तीन बच्चे डूबे, एक का मिला शव

रामगढ़: जिले के कुजू और रामगढ़ इलाके में रविवार को दामोदर नदी में नहाने के दौरान तीन बच्चे डूब गए. एक को बचा लिया गया और दूसरे का शव बरामद कर लिया गया. तीसरे की तलाश जारी है.

दरअसल, बिजुलिया और किसान नगर के तीन स्कूली बच्चे अपने घरवालों को बिना बताए दामोदर नदी में नहाने के लिए गढ़बांध नदी में चले गए थे. नहाते समय तीनों बच्चे नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में बह गए और डूब गए. मौके पर मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और तुरंत नदी में कूदकर एक बच्चे को बचा लिया, जबकि दो अन्य बहाव में लापता हो गए.

लापता बच्चों की पहचान 14 साल के प्रिंस कुमार और 15 साल के वैभव कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की तुरंत कार्रवाई से आयुष कुमार तिवारी को सुरक्षित बचा लिया गया. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले नदी किनारे जमा हो गए और तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. करीब तीन घंटे की खोजबीन के बाद, स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से 15 साल के वैभव कुमार का शव बरामद किया गया, जबकि एक टीम प्रिंस की तलाश कर रही है.

घटना की जानकारी मिलने पर रामगढ़ अंचलाधिकारी रमेश कुमार, मांडू अंचलाधिकारी तृप्ति विजया कुजूर और कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद गढ़बांध के पास सैकड़ों लोग जमा हो गए. तीनों बच्चों के कपड़े और जूते नदी किनारे पड़े थे. उनके परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए.

रामगढ़ सदर अंचलाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि तीन बच्चे नदी में डूब गए थे. उनमें से एक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि दो बच्चे लापता हैं. एक बच्चे का शव तीन घंटे बाद नदी से बरामद किया गया. पतरातू इलाके से गोताखोरों की एक टीम बुलाई गई है. इसके अलावा, दामोदर नदी का जलस्तर और बहाव कम करने और खोजबीन में आसानी के लिए पतरातू डैम से छोड़े जा रहे पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.