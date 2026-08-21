ETV Bharat / state

मोबाइल कॉल में व्यस्त था पिता, इधर डूब गए दोनों बच्चे, मौत के बाद चिल्हाटी गांव में पसरा मातम

बिलासपुर : पचपेड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हाटी गांव में दो मासूमों की पानी में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है दोनों बच्चे पिता के साथ तालाब में नहाने गए थे.इसी दौरान पिता किसी से मोबाइल में बात करने में व्यस्त हो गए. तभी दोनों बच्चे तालाब के पानी में चले गए.बच्चे जब डूबने लगे तब भी पिता को इस बात की जानकारी नहीं हुई.जब पिता ने फोन पर बात करने के बाद आसपास बच्चों को देखा तो वो नहीं मिले.

कैसे हुआ हादसा ?

जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी निवासी भक्त प्रहलाद पैकरा किसान हैं. गुरुवार शाम वो अपने दो बेटे दीपू पैकरा और चींटू पैकरा को लेकर गांव के तालाब गए थे. तालाब के पास बच्चों को छोड़कर भक्त प्रहलाद कुछ दूर चले गए और मोबाइल पर बात करने लगे. इसी दौरान चींटू तालाब के किनारे फिसलकर गहरे पानी में चला गया. भाई को पानी में गिरता देख दीपू भी उसे बचाने के प्रयास में तालाब में कूद गया.पानी गहरा होने के कारण दोनों बच्चे डूबने लगे.

पिता मोबाइल में थे व्यस्त

इस दौरान पिता मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें बच्चों के तालाब में जाने और डूबने की जानकारी नहीं हो सकी. इसी दौरान किसी ग्रामीण की नजर पानी में डूबते बच्चों पर पड़ी. उसने आसपास के लोगों को आवाज देकर इसकी जानकारी दी.ग्रामीण तत्काल तालाब की ओर पहुंचे और पानी में गोता लगाकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला. परिजन और ग्रामीण दोनों मासूमों को तत्काल पचपेड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे.वहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मस्तूरी अस्पताल रेफर कर दिया.