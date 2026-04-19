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गणित के संग्राम में 11 मिनट में 300 सवाल, बच्चों की रफ्तार और सटीकता ने सबको चौंकाया

पटना के ज्ञान भवन में रविवार को दिखा गणित का संग्राम. स्कूली बच्चों ने 11 मिनट में 300 गणितीय सवाल किए हल. देखें खबर-

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ज्ञान भवन में आयोजित हुई अबेकस प्रतियोगिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 8:39 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में रविवार को गणित का ऐसा संग्राम देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बिहार के कोने-कोने से आए स्कूली बच्चों ने महज 11 मिनट में 300 गणितीय सवालों को हल करने की चुनौती स्वीकार की और अपनी तेज सोच, सटीकता तथा मानसिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया.

1500 से अधिक बच्चों ने लिया भाग: दरअसल ये मौका था राज्यस्तरीय प्रतियोगिता “एसआईपी अबेकस बिहार प्रोडिजी-2026” का जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों ने भाग लिया. सुबह 9 बजे से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में बच्चों को बिना कागज और कलम के केवल अपने दिमाग की मदद से कठिन गणितीय प्रश्नों को हल करना था. प्रतियोगिता का नियम साफ था कि जो बच्चा जितनी कम समय में अधिक सही उत्तर देगा, वह विजेता की सूची में उतना ऊपर रहेगा. बच्चों की गति, एकाग्रता और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद अभिभावकों, शिक्षकों और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया.

प्रतियोगिता की जानकारी देते प्रबंध निदेशक (ETV Bharat)

बच्चों की तेजी से बड़े भी दंग: प्रतियोगिता के दौरान यह साफ दिखा कि अबेकस के जरिए बच्चों में गणित के प्रति न केवल रुचि बढ़ रही है, बल्कि उनकी स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो रही है. कई छोटे बच्चों ने इतनी तेजी से सवाल हल किए कि बड़े लोग भी देखकर दंग रह गए. बेंच डेस्क पर बैठे बच्चे पूरी तल्लीनता के साथ प्रश्नों को हल कर रहे थे और सभागार में मौजूद लोग तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ा रहे थे.

बच्चों के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना उद्देश्य: मीडिया से बातचीत में एसआईपी अकादमी के प्रबंध निदेशक दिनेश विक्टर ने बताया कि यह प्रतियोगिता क्षेत्र की सबसे बड़ी मानसिक गणित प्रतियोगिताओं में से एक है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना और उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना है.

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1500 से अधिक बच्चों ने लिया भाग (ETV Bharat)

"इस तरह के आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करते हैं और राज्य के शैक्षणिक माहौल को भी मजबूत बनाते हैं." - दिनेश विक्टर, प्रबंध निदेशक, एसआईपी अकादमी

अबेकस सीखने वाले बच्चे सक्षम: उन्होंने बताया कि 11 मिनट में 300 गणितीय सवालों का जवाब देना सामान्य बच्चों के लिए बेहद कठिन हो सकता है, लेकिन अबेकस सीखने वाले बच्चे 11 मिनट के भीतर 200 से अधिक प्रश्नों का प्रयास कर सही उत्तर देने में सक्षम होते हैं.

"यह प्रशिक्षण बच्चों की मानसिक शक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि वे कठिन सवालों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं."- दिनेश विक्टर, प्रबंध निदेशक, एसआईपी अकादमी

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प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया कमाल (ETV Bharat)

आगे की पढ़ाई में बच्चों को मिलता है फायदा: दिनेश विक्टर ने कहा कि आमतौर पर दूसरी कक्षा से बच्चे अबेकस सीखना शुरू करते हैं और छठी कक्षा तक उनका पूरा प्रशिक्षण हो जाता है. इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और बारीकी से बातों को सुनने तथा समझने की क्षमता में भी सुधार आता है. जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे मूलभूत गणितीय कौशल जब बचपन में मजबूत हो जाते हैं, तो आगे की पढ़ाई में बच्चों को काफी फायदा मिलता है.

"बिहार में एसआईपी अकादमी के कुल 28 केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों को अबेकस का प्रशिक्षण दिया जाता है. केवल पटना में ही इसके 13 केंद्र हैं. सप्ताह में शनिवार और रविवार को 1 से 2 घंटे की कक्षाएं चलती हैं, जिसके लिए प्रति माह 900 से 1150 रुपये तक का खर्च आता है." - दिनेश विक्टर, प्रबंध निदेशक, एसआईपी अकादमी

पिछले 21 वर्षों से आयोजित हो रही प्रतियोगिता: इस प्रतियोगिता में राज्यभर से बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे थे. उनके चेहरों पर उत्साह साफ देखा जा सकता था. अकादमी के निदेशक ने कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में पिछले 21 वर्षों से इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और हर साल बच्चों की रुचि लगातार बढ़ रही है.

भाग लेने वाले बच्चों की संख्या में हुई बढ़ोतरी: पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भाग लेने वाले बच्चों की संख्या और उत्साह दोनों अधिक देखने को मिले. यह इस बात का संकेत है कि अब अभिभावक भी पारंपरिक पढ़ाई के साथ बच्चों के मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले छात्र पुरस्कृत किए जाएंगे और नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में क्वालीफाई कर जाएंगे.

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