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पुल की समस्या : जान जोखिम में डालकर बच्चे पार कर रहे सजाहिया नाला, अफसर मंत्री भी नहीं सुन रहे गुहार

जिस मार्ग में ये नाला पड़ता है वो मार्ग सलका और मंगोरा पंचायतों को आपस में जोड़ता है.ग्रामीण कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है. आज भी सड़क के बीच बना ये नाला लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है.

एमसीबी : जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत सलका के हरिजनपारा से तेंदुदांड के बीच बहने वाला सजाहिया नाला ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुका है. नाले में पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में ये नाला गांवों को दो टापुओं में बदल देता है. लिहाजा स्कूल जाने वाले बच्चे उफनते नाले को पार करने का जोखिम उठाते हैं.

बरसात के दिनों में सजाहिया नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बड़े-बुजुर्ग भी उसे पार करने से डरते हैं. बावजूद इसके आंगनबाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चे इसी से गुजरने को मजबूर हैं.

बच्चे इसी रास्ते से रोजाना जाते हैं स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों का कहना है कि एक बार पैर फिसला तो बहाव में बहने की पूरी आशंका है.अभिभावक हर सुबह बच्चों को नाले तक छोड़ने जाते हैं और लौटने तक चिंता में रहते हैं. सजाहिया नाला पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है. तेज बहाव में मवेशियों के बहने की घटनाएं इस गांव के लिए आम बात हैं. पिछले साल नाले के तेज बहाव में एक वृद्ध महिला भी बह गई थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुली.

हर साल बारिश में होती है यही समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर चुनाव में सजाहिया नाले पर पुल या पुलिया बनाने का वादा किया जाता है.नेता मंच से भरोसा दिलाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फाइलें बंद हो जाती हैं.नाले में बारिश के दौरान बहुत पानी आ जाता है जिससे लोगों को पार करने में काफी परेशानी होती है। हाल ही में एक बच्चा पानी में बहने लगा जिसे ग्रामीणों ने देखकर सुरक्षित बाहर निकाला. सरपंच और मंत्री से आश्वासन मिला लेकिन अब तक काम नहीं हुआ - बलदेव, स्थानीय ग्रामीण

स्कूल जाने वाले बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. रास्ते में कमर तक पानी भर जाने से बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल है. बुजुर्ग किसी तरह रास्ता पार कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे जाएं करीब 100 बच्चे रोज इसी मार्ग से स्कूल आते-जाते हैं- रमेश,ग्रामीण

मंत्री भी दे चुके आश्वासन लेकिन नहीं बना पुल

वहीं ग्रामीण सुनील कुमार ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में विधायक ने पुलिया निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ. वर्तमान मंत्री से भी 5-6 बार मुलाकात हो चुकी है. छह माह में काम पूरा होने की बात कही गई थी. बारिश में सड़क खराब होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. मवेशियों के बहने की घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने पुलिया निर्माण की मांग की.वहीं गांव के सरपंच धनीराम पोर्ते ने बताया कि इस बड़े नाले के निर्माण को लेकर कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं.

बारिश में नाला बन जाता है मुसीबत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां छोटे-छोटे बच्चे भी रोज आते-जाते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है. नाला बड़ा होने के कारण पंचायत स्तर से पुलिया बनाना संभव नहीं है. अधिकारियों और मंत्री को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ- धनीराम पोर्ते, सरपंच

मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो बात कलेक्टर तक पहुंची.कलेक्टर ने भी ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जल्द निराकरण की बात कही है.

बच्चों को नाला पार करवाते अभिभावक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव के रास्ते में नाला के कारण समस्या पैदा हो रही है. हमने आरईएस विभाग को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया है कि मौके का परीक्षण कर आवश्यक स्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करें. संबंधित योजना के तहत कार्यवाही का प्रयास किया जाएगा जिससे भविष्य में लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके- संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर

आपको बता दें कि सजाहिया नाला आज सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है. बल्कि ये प्रशासनिक उदासीनता और अधूरे वादों की निशानी बन चुका है. एक तरफ नन्हे हाथों में किताबें हैं तो दूसरी तरफ उफनता नाला उनकी भविष्य की तैयारियों पर पानी फेरने के लिए खड़ा है.