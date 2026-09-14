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बिहार की ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, क्या ऐसे जान जोखिम में डालकर पढ़ेंगे बच्चे?

बिहार में गजब की स्थिति है. जान जोखिम में डालकर 'जुगाड़ नाव' से नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं नौनिहाल. रिपोर्ट- महमूद आलम.

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'जुगाड़ नाव' से स्कूल जाते हैं बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 8:52 PM IST

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पटना : बिहार में बाढ़ के कारण हालात बद से बदतर हो चुके हैं. 13 जिलों के 38 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. बड़े-बुजुर्ग त्राहिमाम कर रहे हैं. इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आयी है जो प्रशासन के मुंह पर तमाचा है. बाढ़ प्रखंड अंतर्गत एकडंगा पंचायत. जहां शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है. यहां आजाद नगर महादलित बस्ती के दर्जनों बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर महाने नदी को जुगाड़ नाव के सहारे रस्सी के सहयोग से नदी पार कर फिर स्कूल पहुंचते हैं.

जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे

दरअसल, एकडंगा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मोगलचक में पढ़ने वाले इन बच्चों के सामने स्कूल जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है. महादलित बस्ती से विद्यालय के बीच महाने नदी पड़ती है. नदी में बाढ़ के पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद बच्चों का सफर और भी खतरनाक हो जाता है. सुबह-सुबह दर्जनों बच्चे नदी के किनारे पहुंचते हैं और फिर जुगाड़ से तैयार की गई नाव के सहारे नदी पार करते हैं.

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स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat)

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाव को चलाने की जिम्मेदारी कई बार विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर ही होती है. पांचवीं कक्षा का छात्र कुणाल कुमार अपने साथियों को नाव से नदी पार कराता है. नदी में तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच यह सफर किसी खतरे से कम नहीं है. जरा सी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है. बावजूद इसके बच्चे रोज स्कूल आते हैं और छुट्टी के बाद इसी जोखिम भरे रास्ते से वापस अपने घर लौटते हैं.

'नाव से जाने पर डर लगता है'

आजादनगर गांव से स्कूल जाने वाली मानवी कुमारी, प्रीति कुमारी पहली कक्षा की छात्रा है. वह बताती हैं कि स्कूल नदी के उस पार है, इसलिए आने जाने में बहुत डर लगता है. लोहे का टप से नदी पार कर पढ़ने जाते हैं, एक नाव भी नहीं है. अभी नदी में बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है.

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फिर भी मुस्कुराती हैं छात्राएं (ETV Bharat)

''डर लगता है, नाव से जब सफर करते हैं तो ऐसा लगता कोई धक्का मार रहा है. फिर भी पढ़ाई करने का मन है इसलिए डर कर भी आते-जाते हैं. घर के लोग सुबह घर का काम करने के बाद मजदूरी करने चले जाते हैं. इसलिए स्कूल से एक भैया इस नाव से हम लोगों को लाने और पहुंचाने आते हैं.''- सलोनी कुमारी, छात्रा

क्या बोले प्रधानाध्यापक?

विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदर्श अनिकेत सिन्हा का कहना है कि बच्चों के आने-जाने में खतरा तो बना ही रहता है. अभिभावकों से बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अधिकांश अभिभावक सुबह ही मजदूरी के लिए निकल जाते हैं. ऐसे में बच्चों को खुद ही स्कूल आना-जाना पड़ता है.

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प्रधानाध्यापक आदर्श अनिकेत सिन्हा (ETV Bharat)

वहीं, इस संबंध में पटना जिले के बाढ़ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आजाद नगर एक छोटी बस्ती है. 22 से 25 घरों की आबादी वाले गांव से 10 से 15 बच्चे ही मोगलचक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं. जिसका वीडियो सामने आया है. जिसमें टीन के ड्रम को रस्सी के जरिए बांधकर छात्र महाने नदी के उस पार 200 मीटर दूर पढ़ने जाते हैं.

''यह हालात बरसात के समय ही सिर्फ दो महीने के लिए होता है. बाकी समय नदी सुखी रहती है तो लोग वैसे ही आसानी से आते जाते हैं. डेढ़ किलोमीटर पर दूसरे गांव में विद्यालय हैं लेकिन वहां पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं. इसलिए बच्चे बरसात के समय में टीन के ड्रम को ही नाव बनाकर दोनों छोर पर मोटी रस्सी बांधकर आते जाते हैं. बच्चों को नदी पारकर न जाना पड़े उसके लिए हमलोग दूसरे स्कूल (जो गांव से डेढ़ किमी दूर है) में शिफ्ट करना चाह रहे हैं.''- अमित कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाढ़

स्कूल में 81 बच्चे नामांकित

शिक्षा पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों को इसके लिए पहले भी कहा गया था कि बगल के शामपुर या मसफ्फू गांव में स्थित विद्यालय में बच्चों को पढ़ने भेजिए, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हैं. मोगलचक प्राथमिक विद्यालय कुल 81 बच्चे नामांकित हैं. आम दिनों में स्कूल में 50 से 65 बच्चों की उपस्थिति होती है. हालांकि यह हालात तीन दशक से शुरू हुई जब विस्थापित वहां शिफ्ट हुए थे.

ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप

वहीं ग्रामीण विकास कुमार और रीतलाल का आरोप है कि महादलित बस्ती होने के कारण यह इलाका लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है. सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद भी बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नाव की व्यवस्था तक नहीं है. यहां न ही स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सुरक्षित साधन उपलब्ध कराया गया है.

''महाने नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को इस जानलेवा सफर से मुक्ति मिल सके. सरकार शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है. हादसा होने के बाद हाय-तौबा मचे, उससे पहले अगर व्यवस्था कर दी जाए तो कई मासूम जिंदगियां बच सकती हैं.''- विकास कुमार, स्थानीय ग्रामीण

कुल मिलाकर कहें तो एक तरफ सरकार महादलित बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के आजाद नगर के बच्चे आज भी स्कूल जाने के लिए नदी में उतरने को मजबूर हैं. अब सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य का है? क्या इन बच्चों को शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से कब तक गुजरना पड़ेगा?

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