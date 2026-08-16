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मलबे पर खड़े होकर बच्चों ने मनाया आजादी का पर्व, हाथों में तिरंगा लेकिन सपनों के लिए नहीं स्कूल की छत

उदयपुर: हाथों में तिरंगा, आंखों में सपने और चेहरे पर आजादी के पर्व की खुशी...लेकिन इन नन्हे बच्चों के सिर पर स्कूल की छत नहीं है. दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाके से सामने आया एक वीडियो सरकारी व्यवस्थाओं और ग्रामीण शिक्षा की जमीनी हकीकत दिखा रहा है. वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे स्कूल भवन के मलबे पर खड़े नजर आ रहे हैं. मलबे के बीच बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और आजादी का पर्व मनाया.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, इस पूरे मामले वल्लभनगर पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने सवाल खड़े किए हैं. आजादी का जश्न गांव के बच्चे मलबे पर मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई वादे किए, लेकिन शिक्षा को लेकर क्या हुआ, इस बारे में सब जानते हैं.

मामला उदयपुर जिले के कानोड़-भिंडर क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल का है. स्कूल की जर्जर हालत के चलते करीब एक साल पहले पूरे भवन को गिरा दिया गया था. 1 अगस्त, 2025 को स्कूल भवन को जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि भवन इतना जर्जर हो चुका था कि कभी भी हादसा होने की आशंका थी. भवन गिरने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया स्कूल भवन बनेगा, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. पहली कक्षा से पांचवीं तक संचालित इस स्कूल में करीब 40 बच्चे पढ़ते हैं. भवन गिराए जाने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों की पढ़ाई करीब एक साल तक गांव के ही एक निजी भवन में चलती रही. इसी भवन में बच्चों ने किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी.