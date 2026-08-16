मलबे पर खड़े होकर बच्चों ने मनाया आजादी का पर्व, हाथों में तिरंगा लेकिन सपनों के लिए नहीं स्कूल की छत
उदयपुर के कनोड़ तहसील में विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस अपनी स्कूल के मलबे पर मनाया.
Published : August 16, 2026 at 6:20 PM IST
उदयपुर: हाथों में तिरंगा, आंखों में सपने और चेहरे पर आजादी के पर्व की खुशी...लेकिन इन नन्हे बच्चों के सिर पर स्कूल की छत नहीं है. दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाके से सामने आया एक वीडियो सरकारी व्यवस्थाओं और ग्रामीण शिक्षा की जमीनी हकीकत दिखा रहा है. वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे स्कूल भवन के मलबे पर खड़े नजर आ रहे हैं. मलबे के बीच बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और आजादी का पर्व मनाया.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, इस पूरे मामले वल्लभनगर पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने सवाल खड़े किए हैं. आजादी का जश्न गांव के बच्चे मलबे पर मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई वादे किए, लेकिन शिक्षा को लेकर क्या हुआ, इस बारे में सब जानते हैं.
मामला उदयपुर जिले के कानोड़-भिंडर क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल का है. स्कूल की जर्जर हालत के चलते करीब एक साल पहले पूरे भवन को गिरा दिया गया था. 1 अगस्त, 2025 को स्कूल भवन को जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि भवन इतना जर्जर हो चुका था कि कभी भी हादसा होने की आशंका थी. भवन गिरने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया स्कूल भवन बनेगा, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. पहली कक्षा से पांचवीं तक संचालित इस स्कूल में करीब 40 बच्चे पढ़ते हैं. भवन गिराए जाने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों की पढ़ाई करीब एक साल तक गांव के ही एक निजी भवन में चलती रही. इसी भवन में बच्चों ने किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी.
तिरंगा तो लहरा रहा है… मगर बच्चों का भविष्य मलबे में दबा है!— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) August 16, 2026
जब पूरा देश आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है, तब हमारे प्रदेश के बच्चे टूटे स्कूल के मलबे और पत्थरों के बीच खुले आसमान के नीचे तिरंगा फहरा रहे हैं।
ये केवल हरिया खेड़ा गांव (उदयपुर) के स्कूल की… pic.twitter.com/hKH2z9B3oE
पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस मनाने सीमावर्ती गांव पहुंचे शिव MLA भाटी, जहां झोंपड़ी में चल रहा था स्कूल...दागा तीखा सवाल, देखें वीडियो
स्कूल के प्रधानाचार्य शिव कुमार के ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरियाखेड़ा लूनदा, तहसील कनोड़ पिछले एक साल से स्कूल निजी भवन में संचालित हो रहा था. स्वतंत्रता दिवस पर भवन मालिक ने अपने निजी कारणों के चलते वहां ध्वजारोहण कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने तय किया कि बच्चों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से नहीं रोका जाएगा और स्कूल के पुराने भवन के मलबे वाली जगह पर ही ध्वजारोहण किया जाएगा.
पढ़ें: बाड़मेर में ग्रामीणों की पहल: बच्चों की फिक्र में स्कूल में तैयार की झोंपड़ी ताकि बारिश में ना रहे डर
ग्रामीण बोले एक साल में भी नहीं मिला नया भवन: स्थानीय निवासी प्रताप सिंह मीणा ने बताया कि उनका बच्चा भी इसी स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ता है. स्कूल भवन गिराए जाने के एक साल बाद भी नए भवन के निर्माण के लिए बजट घोषित नहीं हो पाया है. बच्चों को लंबे समय तक निजी भवन में पढ़ना पड़ा, लेकिन अब वहां भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है. इतना ही नहीं गांव में आंगनबाड़ी का भी जो केंद्र है. उसकी भी बिल्डिंग इसी स्कूल में चलती थी, जो फिलहाल निजी भवन में चल रही है.