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अब कोटा मेडिकल कॉलेज में भी मिल सकेगा बच्चों को उपचार, 6 साल बाद फिर शुरू हुई पीडियाट्रिक यूनिट्स

कोविड-19 में नए अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया था. इसीलिए वहां से शिशु रोग विभाग को जेके लोन में शिफ्ट कर दिया गया था.

Children Admitted to Pediatric Units
पीडियाट्रिक यूनिट्स में भर्ती बच्चे (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 5:00 PM IST

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कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में बाल एवं शिशु रोग विभाग की सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं. यहां पर जेके लोन अस्पताल से दो यूनिटों को शिफ्ट किया गया है. जिसके बाद अब यहां पर नवजात से लेकर किशोर तक का उपचार हो सकेगा. पहले ही दिन बुधवार को दो मरीज भी भर्ती हुए हैं. दो यूनिट और दो वार्ड शुरू होने के बाद इमरजेंसी में भी चिकित्सक मिल सकेंगे. साथ ही 24 घंटे पीडियाट्रिशियन की सेवाएं भी नवजात और इमरजेंसी में पहुंचने वाले बच्चों को मिलेगी.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ निलेश जैन ने बताया कि अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात के लिए एनआईसीयू संचालित किया जा रहा है. सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ निलेश कुमार जैन, अधीक्षक डॉ आशुतोष शर्मा और विभागाध्यक्ष डॉ अमृतलाल बैरवा की भूमिका रही. शिफ्ट की गई यूनिट्स के इंचार्ज डॉ सुनीता खंडेलवाल व डॉ मोहित अजमेरा हैं. मेडिकल कॉलेज के मीडिया सेल इंचार्ज डॉ एसएन गौतम ने बताया कि इसका लाभ कोटा शहर व आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को होगा. बच्चों को भर्ती, उपचार और क्रिटिकल केयर सेवा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी. इससे न केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि निजी अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी.

Pediatric Unit Ready for Children's Treatment
बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक यूनिट तैयार (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: जेके लोन अस्पताल में बच्चों की होगी पीडियाट्रिक CTVS सर्जरी

नहीं करना होगा रेफर: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में गायनी डिपार्टमेंट की सेवाएं पहले से चालू हैं. ऐसे में यहां पर नवजात के जन्म के बाद चिकित्सा की सुविधा मिलने पर 11 किलोमीटर दूर जेके लोन अस्पताल रेफर किया जाता था. रात या दिन कभी भी बच्चे को तत्काल जेके लोन शिफ्ट किया जाता था. इसमें परिजनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, इसमें उनका एक घंटे से ज्यादा का समय जाया चला जाता था.

पढ़ें: एसएन मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग खोल भूली सरकार, एक साल से पदों की स्वीकृति का इंतजार

कोरोना काल में हुई थी बंद: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में कोविड-19 के पहले शिशु रोग विभाग की सेवाएं मिल रही थीं. दिसंबर, 2019 में नवजात और बच्चों की मौत का मामला जेकेलोन अस्पताल से सामने आया था. इस पर काफी हंगामा हुआ था. इस दौरान मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल से जेके लोन में एक यूनिट को शिफ्ट कर दिया गया था. वहीं, 2020 में कोविड-19 शुरू हो गया था. ऐसे में नए अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया था. इसीलिए वहां से शिशु रोग विभाग को जेके लोन में शिफ्ट कर दिया गया था. इसके बाद से ही वहां पर सेवाएं बंद थी. ऐसे में 6 साल बाद अब दोबारा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की सेवाएं वहां मिलेगी.

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PEDIATRIC UNIT OPEN AFTER 6 YEARS
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PEDIATRIC UNIT INCHARGE GMC KOTA
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