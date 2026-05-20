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आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मिलेंगे न्यूट्री पुलाव, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दिए मेनू बदलने के संकेत

राजधानी जयपुर में बुधवार को सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दीया कुमारी ने समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशालय की ओर से प्रस्तुत न्यूट्री पुलाव प्रीमिक्स के सैंपल को पकाकर तैयार की गई रेसिपी का स्वाद परीक्षण किया. यह सैंपल वर्तमान में बच्चों को दिए जा रहे एचसीएम (हॉट कुक्ड मील) उपमा प्रीमिक्स के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया गया है.

जयपुर: राजस्थान सरकार की तरफ से बच्चों के पोषण से जुड़ा एक अहम कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई है. उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले भोजन में बदलाव के संकेत दिए हैं. आंगनवाड़ियों में बच्चों के भोजन में बदलाव की तैयारी के साथ ही न्यूट्री पुलाव प्रीमिक्स को मिल जगह सकती है.

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पोषण के साथ स्वाद का भी ध्यान: स्वाद परीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पाया कि न्यूट्री पुलाव प्रीमिक्स राजस्थान के स्थानीय स्वाद के अधिक अनुकूल है और इसे बच्चों द्वारा पसंद किए जाने की संभावना अधिक है. उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के साथ-साथ उनके स्वाद का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि वे भोजन को रुचि के साथ ग्रहण करें. इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉन्फेड के जरिए पेश किए गए इस न्यूट्री पुलाव प्रीमिक्स को आंगनवाड़ियों में लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए. इससे 3 से 6 साल तक के बच्चों को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

दीया कुमारी ने आंगनबाड़ी के भोजन में बदलाव के भी संकेत भी दिए (Photo Source- Diya kumari Office)

नाश्ते में मुरमुरे का विकल्प होगा तैयार: इसके अलावा दीया कुमारी ने कॉन्फेड को यह भी निर्देशित किया कि वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों पर नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर बेहतर और अधिक पौष्टिक विकल्प तैयार किए जाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विकल्प वर्तमान लागत के दायरे में ही होना चाहिए, ताकि योजना की वित्तीय संरचना प्रभावित न हो. सरकार का मानना है कि अगर यह बदलाव लागू होता है, तो यह बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. साथ ही स्थानीय स्वाद और पोषण के संतुलन से बच्चों में भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी. इस पहल को राज्य में आंगनवाड़ी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

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