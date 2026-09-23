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फतेहपुर के इस परिषदीय स्कूल में निजी विद्यालय छोड़कर आ रहे बच्चे, सुपर-30 और सुपर-20 अवार्ड में भी सेलेक्शन!

"सुपर 30 व सुपर 20 में बच्चों का चयन" : उन्होंने बताया कि जो बच्चे विद्यालय बिना कारण के नहीं आते हैं, उन्हें स्कूल लाया जाता है और समझाया जाता है. वह बताते हैं कि समय-समय पर पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं. उन्होंने बताया कि 25 बच्चे निजी विद्यालय छोड़कर वर्तमान में हमारे विद्यालय में आए हैं. इस समय विद्यालय में 168 बच्चे हैं. लगातार चार वर्षों से एडमिशन की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि सुपर-30 व सुपर-20 रीडर्स अवार्ड में बच्चों का चयन हुआ है.

"विद्यालय में वातानुकूलित कक्षा संचालित" : सहायक अध्यापक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोगों ने ग्राम प्रधान के सहयोग से वातानुकूलित कक्षाएं शुरू की है. जिससे बच्चों को गर्मी से राहत मिली है. उन्होंने बताया कि यहां पर हम लोग रोचक गतिविधियों व नवाचार करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं. हम लोग नियमित समय से विद्यालय आते हैं और फिर विद्यालय ना आने वाले बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उनसे कांटेक्ट कर ना आने का कारण पूछा जाता है.

पढ़ाई के साथ प्रतिभा निखारने पर जोर : इस विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से बच्चों ने पढ़ाई के साथ पठन-पाठन आधारित गतिविधियों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है. सुपर-30 और सुपर-20 रीडर्स अवार्ड के लिए विद्यालय के कई बच्चों का चयन हुआ है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चयनित बच्चों को खंड शिक्षाधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया. इससे विद्यालय के अन्य बच्चों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा बढ़ी है.

हसवा ब्लाॅक के एकारी द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अभिभावकों का बढ़ता विश्वास है. विद्यालय में ऐसे बच्चे भी प्रवेश ले रहे हैं, जो पहले निजी विद्यालयों में पढ़ रहे थे. अभिभावकों का कहना है कि यहां पढ़ाई के साथ बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान, गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर मिल रहे हैं.

फतेहपुर : हसवा ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय एकारी द्वितीय उन गिने-चुने सरकारी स्कूलों में है, जिसने सरकारी शिक्षा को लेकर लोगों की पुरानी धारणा बदली है. वातानुकूलित कक्षाओं में पढ़ाई, शिक्षकों की मेहनत और पढ़ाई के साथ-साथ तरह-तरह की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं ने यहां का माहौल ऐसा बनाया कि निजी विद्यालयों से नाम कटवाकर बच्चे यहां प्रवेश ले रहे हैं, छात्र संख्या बढ़कर 168 पहुंच गई है. विद्यालय के कई बच्चे सुपर 30 और सुपर 20 रीडर्स अवॉर्ड के लिए भी चुने गए हैं.

फतेहपुर में परिषदीय स्कूल (Photo credit: ETV Bharat)

"सुपर 30 में 10 व सुपर 20 में 20 बच्चों का चयन" : यह अभियान बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहा है, इसमें बच्चों को पुस्तकालय से किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. यदि बच्चे एक महीने में 30 किताबें पढ़ लेते हैं तो उन्हें सुपर 30 तथा जो बच्चे 20 किताबें एक महीने में पढ़ लेते हैं. उन्हें सुपर 20 में चयन किया जाता है. उन्होंने बताया कि फतेहपुर जनपद में यह पहला विद्यालय है, जहां के बच्चों का चयन सुपर-30 व सुपर-20 में हुआ है. वह बताते हैं कि सुपर 30 में 10 बच्चों व सुपर 20 में 20 बच्चों का चयन इस विद्यालय से हुआ है.





"बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक कर रहे मेहनत" : एकारी ग्राम प्रधान मंजू देवी ने बताया कि विद्यालय के सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर समय विद्यालय में अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए जब उनके द्वारा मुझे बताया जाता है तो हम भी उनका सहयोग करते हैं. उन्होंने बताया कि निधि से स्कूल में टाइल्स लगवाए हैं और एसी भी लगवा दिया है और भी कार्य करवाने की सोच रहे हैं. प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया है कि स्कूल में जगह कम है, इसके लिए जल्द समस्या का निस्तारण कराया जाएगा.

फतेहपुर में परिषदीय स्कूल (Photo credit: ETV Bharat)

"विद्यालय एकारी द्वितीय का स्टाफ बहुत ही अच्छा" : खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड, हसवा श्रवण कुमार पाल ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय एकारी द्वितीय का स्टाफ बहुत ही अच्छा है. इनके लगातार प्रयास से भौतिक व शैक्षिक परिवेश इस विद्यालय का अच्छा हुआ है. यह विद्यालय लगातार कई वर्षों से निपुण आ रहा है. उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक ज्ञानेंद्र सिंह सहित समस्त स्टाफ को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं.





"विद्यालय में कम से कम दो कमरों की और व्यवस्था करा दी जाए" : प्रधानाध्यापक सन्त शरण सिंह चौहान ने बताया कि विद्यालय में जगह कम है. सर्फ तीन कमरे हैं और बच्चों के एडमिशन के लिए लोग आते हैं. उन्होंने बताया कि हम चाह कर भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं. हम चाहते हैं कि विद्यालय में कम से कम दो कमरों की और व्यवस्था करा दी जाए. विद्यालय में आफिस भी नहीं है क्योंकि जो मेरा ऑफिस है उसमें बच्चों के लिए खाना बनवाया जाता है. फिर भी हम और मेरा पूरा स्टाप बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं.

खंड शिक्षा अधिकारी और अभिभावकों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

"2016 से बदलाव की शुरुआत हुई" : प्रधानाचार्य सन्त शरण सिंह चौहान ने बताया कि पहले विद्यालय की हालत ठीक नहीं थी. 2016 से बदलाव की शुरुआत हुई और सबसे पहले गांव में लोगों से सम्पर्क किया गया. प्रधानचार्य ने बताया कि 2020 में ज्ञानेंद्र सिंह की विद्यालय में तैनाती हुई, तब से लगातार सुधार हो रहा है. उन्होंने बताया कि उस समय नामांकन 87 था और आज 168 तक पहुंच गया है. अभिभावकों को स्कूल तक लाने के लिये घर-घर संपर्क और नामांकन अभियान चलाया गया. गांव और उसके मजरे कवर किए गए. उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी अड़चन विद्यालय में जगह की रही. यह अभी भी दूर नहीं हुई.









अभिभावक अवधेश कुमार, मिथलेश कुमार ने बताया कि विद्यालय के सभी लोग बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और अच्छा कर रहे हैं. इस कारण बच्चों को निजी स्कूलों से हटाकर इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं. बस स्कूल में जगह कम है, सिर्फ तीन कमरे हैं. उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन को चाहिए कि स्कूल के दो कमरे और सामने पड़ी जमीन में बनवा देने चाहिए. जिससे और बच्चों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सके.

मेहनत से बदली विद्यालय की तस्वीर : प्रधान, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएं और पढ़ाई में रुचि लें. शिक्षकों की ओर से बच्चों से लगातार संवाद, गृहकार्य की निगरानी और छुट्टियों में भी बच्चों व अभिभावकों से संपर्क रखने जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. विद्यालय में एक हेड मास्टर, 5 सहायक अध्यापक व एक शिक्षा मित्र हैं. बच्चों के खाना बनाने के लिए तीन रसोइए हैं.





दूसरे विद्यालयों के लिए बना उदाहरण : एकारी द्वितीय विद्यालय की कहानी केवल एक विद्यालय की उपलब्धि नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि कम संसाधनों के साथ भी यदि शिक्षक समर्पण और नवाचार से काम करें तो परिषदीय विद्यालय भी अभिभावकों की पहली पसंद बन सकते हैं. एकारी स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय की बढ़ती छात्र संख्या और छात्रों की नियमित उपस्थिति बदलाव की अद्वितीय तस्वीर सामने रख रही है, जिससे अन्य विद्यालयों को प्रेरणा भी मिल रही है.

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