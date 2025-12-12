ETV Bharat / state

पौड़ी में जंगली जानवरों का आतंक, वन विभाग की सुरक्षा में स्कूल जा रहे बच्चे, सीएम ने दिए थे एस्कॉर्ट के निर्देश

पौड़ी: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इन दिनों वन्यजीवों जैसे गुलदार और भालू के आतंक से लोग काफी डरे हुए है. इन जंगली जानवरों के डर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. डर के मारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे. इसीलिए वन विभाग की टीम अब अपनी सुरक्षा में स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़कर भी आती और छुट्टी के बाद उन्हें लेकर भी आती है.

दरअसल, बीते दिनों डांगी गांव के तीन बच्चों को स्कूल जाते वक्त रास्ते में भालू अपने शावकों के साथ दिखाई दिया. अचानक भालू को सामने देख बच्चे घबराकर वापस गांव की ओर भाग आए. घटना के बाद ग्रामीण पटाखे लेकर मौके पर पहुंचे और भालू को जंगल की ओर खदेड़ा. इसी कारण बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे है.

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है. स्कूल गांव से करीब दो से ढाई किलोमीटर दूर है और बीच में घना जंगल पड़ता है, जहां भालू और गुलदार अक्सर दिखाई देते हैं. इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की जान को लगातार खतरा बना हुआ है. हालांकि अब स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है.

वन विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन बच्चों को गांव से विद्यालय और विद्यालय से गांव तक सुरक्षित ले जाने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका न रहे. बताया गया कि हाईस्कूल डांगी में कुल छह बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें तीन डांगी और तीन थनूल गांव के हैं.

इधर, हाईस्कूल डांगी की प्रधानाध्यापिका नीलम बिष्ट ने बताया कि जंगली जानवरों की लगातार गतिविधियों को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसी कारण पंचायत भवन में ही बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाया जा रहा है, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें.