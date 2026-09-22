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गोल्फ ग्राउंड के लिए सड़क पर उतरे खिलाड़ी, बच्चों ने निकाला पैदल मार्च

गोल्फ ग्राउंड के लिए खिलाड़ियों का पैदल मार्च ( Etv Bharat )

धनबाद: शहर के प्रमुख खेल मैदान रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड को मेला आयोजन से मुक्त रखने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में बच्चे और युवा सड़क पर उतर आए. खिलाड़ियों ने गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च कर मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने की आवाज बुलंद की. मार्च में शामिल बच्चों के हाथों में ‘मैदान बचाओ, खेल बचाओ’ और मेला आयोजन के विरोध से संबंधित पोस्टर व तख्तियां थीं.

प्रतिदिन खिलाड़ी यहां खेलों का अभ्यास करते हैं

बच्चों और युवा खिलाड़ियों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड धनबाद में खेल अभ्यास का प्रमुख केंद्र है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं. ऐसे में मैदान के बड़े हिस्से में लंबे समय तक मेला लगने से नियमित अभ्यास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है.

गोल्फ ग्राउंड के लिए खिलाड़ियों के बयान (Etv Bharat)

प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के मुताबिक, मेला आयोजन के दौरान करीब दो महीने तक मैदान का इस्तेमाल खेल गतिविधियों के लिए नहीं हो पाता है. इससे खासकर उन बच्चों और युवाओं की परेशानी बढ़ जाती है, जो प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए रोजाना यहां अभ्यास करते हैं.

पहले भी जिला प्रशासन के समक्ष बात रखी जा चुकी है

खिलाड़ियों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड को खेल के लिए सुरक्षित रखने की मांग नई नहीं है. इस संबंध में वे पहले भी जिला प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं. खिलाड़ियों ने मांग की थी कि यदि मेला लगाने के लिए शहर में दूसरे स्थान उपलब्ध हैं, तो वहां आयोजन कराया जाए, लेकिन गोल्फ ग्राउंड को खेल गतिविधियों से दूर न किया जाए.

गोल्फ ग्राउंड के लिए खिलाड़ियों ने निकाला मार्च (Etv Bharat)

दुर्गा पूजा के दौरान प्रस्तावित डिजनीलैंड मेले को लेकर एक बार फिर विवाद गहराया है. मैदान में मेला लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई. बताया जा रहा है कि मेला आयोजन के लिए कई लोगों की ओर से आवेदन दिए गए थे, जिनमें से दो आवेदकों को अनुमति मिलने की बात सामने आई है.

मेले के आयोजन से खेल अभ्यास पर असरः खिलाड़ी