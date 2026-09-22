गोल्फ ग्राउंड के लिए सड़क पर उतरे खिलाड़ी, बच्चों ने निकाला पैदल मार्च
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड को डिजनीलैंड मेला के आयोजन से मुक्त रखने के लिए बच्चे और युवाओं ने मार्च निकाला. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 4:53 PM IST
धनबाद: शहर के प्रमुख खेल मैदान रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड को मेला आयोजन से मुक्त रखने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में बच्चे और युवा सड़क पर उतर आए. खिलाड़ियों ने गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च कर मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने की आवाज बुलंद की. मार्च में शामिल बच्चों के हाथों में ‘मैदान बचाओ, खेल बचाओ’ और मेला आयोजन के विरोध से संबंधित पोस्टर व तख्तियां थीं.
प्रतिदिन खिलाड़ी यहां खेलों का अभ्यास करते हैं
बच्चों और युवा खिलाड़ियों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड धनबाद में खेल अभ्यास का प्रमुख केंद्र है. यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं. ऐसे में मैदान के बड़े हिस्से में लंबे समय तक मेला लगने से नियमित अभ्यास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है.
प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के मुताबिक, मेला आयोजन के दौरान करीब दो महीने तक मैदान का इस्तेमाल खेल गतिविधियों के लिए नहीं हो पाता है. इससे खासकर उन बच्चों और युवाओं की परेशानी बढ़ जाती है, जो प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए रोजाना यहां अभ्यास करते हैं.
पहले भी जिला प्रशासन के समक्ष बात रखी जा चुकी है
खिलाड़ियों का कहना है कि गोल्फ ग्राउंड को खेल के लिए सुरक्षित रखने की मांग नई नहीं है. इस संबंध में वे पहले भी जिला प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं. खिलाड़ियों ने मांग की थी कि यदि मेला लगाने के लिए शहर में दूसरे स्थान उपलब्ध हैं, तो वहां आयोजन कराया जाए, लेकिन गोल्फ ग्राउंड को खेल गतिविधियों से दूर न किया जाए.
दुर्गा पूजा के दौरान प्रस्तावित डिजनीलैंड मेले को लेकर एक बार फिर विवाद गहराया है. मैदान में मेला लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई. बताया जा रहा है कि मेला आयोजन के लिए कई लोगों की ओर से आवेदन दिए गए थे, जिनमें से दो आवेदकों को अनुमति मिलने की बात सामने आई है.
मेले के आयोजन से खेल अभ्यास पर असरः खिलाड़ी
खिलाड़ियों का तर्क है कि मेला भले ही सीमित अवधि के लिए आयोजित हो, लेकिन उसका सीधा असर खेल अभ्यास पर पड़ता है. मैदान में आयोजन के लिए संरचनाएं खड़ी होने और आवाजाही बढ़ने से खिलाड़ियों को दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ता है. इससे बच्चों की नियमित प्रैक्टिस का सिलसिला टूट जाता है.
गोल्फ ग्राउंड में मेला आयोजन को लेकर पहले भी जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति जताई जा चुकी है. धनबाद विधायक राज सिन्हा, डुमरी विधायक जयराम महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत कई नेताओं ने मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने की बात कही थी.
गोल्फ ग्राउंड एक मैदान नहीं, भविष्य से जुड़ा स्थान हैः खिलाड़ी
अब एक बार फिर मेला आयोजन की अनुमति की चर्चा के बाद खिलाड़ियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है. पैदल मार्च में शामिल बच्चों और युवाओं ने कहा कि गोल्फ ग्राउंड उनके लिए महज एक मैदान नहीं, बल्कि उनके खेल और भविष्य से जुड़ा स्थान है. यहां कई बच्चे लंबे समय से नियमित अभ्यास कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं.
खिलाड़ियों ने प्रशासन से मांग की कि गोल्फ ग्राउंड को व्यावसायिक और अस्थायी आयोजनों के बजाय स्थायी रूप से खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाए. साथ ही प्रस्तावित डिजनीलैंड मेले के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठाई.
विरोध जारी रखने की चेतावनी
बच्चों के इस पैदल मार्च के बाद गोल्फ ग्राउंड में मेला आयोजन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने संकेत दिया है कि मांग पर ठोस पहल नहीं हुई तो वे आगे भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे.
यह भी पढ़ें:
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मेले के आयोजन का विरोध, अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार
ITI धनबाद में तकनीकी प्रशिक्षण की रफ्तार पर ब्रेक, पांच CNC मशीनें खराब, दो से काम चला रहे छात्र
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजनों से खिलाड़ियों की बढ़ी परेशानी, क्रिकेटर्स ने उठाए सवाल