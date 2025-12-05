कहीं आपके लाडले को तो नहीं है शुगर?; ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक ने दिए सुझाव, स्विट्जरलैंड की एजुकेटर ने बताए लक्षण
केरल-गुजरात समेत कई राज्यों में शुगर पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा, सरकार उपलब्ध करा रही इंसुलिन व स्ट्रिप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 7:48 PM IST
कानपुर : 'कोलकाता, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा है. केंद्र सरकार की ओर से इन बच्चों को इंसुलिन व शुगर नापने वाली स्ट्रिप मुहैया कराई जा रही है. इंसुलिन से वहां के बच्चों की शुगर नियंत्रित हुई है. हालांकि सरकार को थोड़ी और तेजी दिखाने की जरूरत है'.
ये बातें शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से कानपुर आए चिकित्सक ग्राहम ओग्ले ने कही. वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे. वह लाइफ फॉर चाइल्ड संस्था के साथ बतौर विशेषज्ञ जुड़कर देश में टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की मदद कर रहे हैं.
जागरूकता न होने से आ रही समस्या : ग्राहम ओग्ले ने कहा कि टाइप वन डायबिटीज जिन बच्चों में सामने आई है, उनमें इंसुलिन बनना ही बंद हो गया. इसके पीछे जागरूकता न होना एक बड़ा कारण है. अगर समय से सभी की शुगर चेक हो तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है.
पीड़ित बच्चों को जागरूक कर रहीं एजुकेटर : वहीं, स्विट्जरलैंड से आईं डायबिटीज एजुकेटर सिसिल आइगनमैन ने बताया कि वह भी संस्था से जुड़ी हैं. देश के कई राज्यों में टाइप वन डायबिटीज पीड़ित बच्चों को जागरूक कर रहीं हैं. सिसिल ने बताया कि 8 से 15 साल के बच्चों को जानकारियां दे रहीं हैं. टाइप वन डायबिटीज में बच्चों को प्यास बहुत अधिक लगती है.
वजन तेजी से गिरता है. बार-बार पेशाब जाना पड़ता है. ऐसे बच्चों को कितना इंसुलिन देना है, कब देना है, इस तरह से जानकारी देकर इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है.
दोनों ही विशेषज्ञ शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज संस्था की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे.
'हैप्पी हार्मोन से दूर होता है तनाव' : कार्यशाला में लखनऊ स्थित हिंद इंस्टीट्यूट से आए प्राचार्य डॉ. नरसिंह वर्मा ने बताया कि इंसान के शरीर में अगर तीन हार्मोन डोपामिन, सैनोटानिन और एस्ट्रोजन (खासतौर से महिलाओं में बनता है) अधिक बनेंगे तो तनाव पूरी तरह से दूर हो जाएगा. शुगर नियंत्रित रहेगी.
चीन में सबसे ज्यादा टाइप टू डायबिटीज के मरीज : उन्होंने बताया कि शुगर का एक महत्वपूर्ण लक्षण तनाव है. इसे आमतौर पर हम ओवरलुक करते हैं. डायबिटीज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनमें टाइप टू डायबिटीज के मामले में चीन नंबर एक पर है. भारत दूसरे जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है.
पाकिस्तान में शुगर बढ़ने का प्रतिशत सबसे अधिक है. इसके अलावा कुवैत, बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे देशों में भी लोग बहुत अधिक संख्या में शुगर की चपेट में आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई ऐसे हार्मोन होते हैं जो इंसुलिन को कम कर देते हैं. इससे इंसान शुगर की गिरफ्त में जल्दी आ जाता है. कार्यक्रम में डॉ. ऋषि शुक्ला, डॉ. प्रवीण कटियार, डॉ. एसके गौतम आदि उपस्थित रहे.
