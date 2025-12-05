ETV Bharat / state

कहीं आपके लाडले को तो नहीं है शुगर?; ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक ने दिए सुझाव, स्विट्जरलैंड की एजुकेटर ने बताए लक्षण

विशेषज्ञों ने दी कई जानकारियां. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : 'कोलकाता, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा है. केंद्र सरकार की ओर से इन बच्चों को इंसुलिन व शुगर नापने वाली स्ट्रिप मुहैया कराई जा रही है. इंसुलिन से वहां के बच्चों की शुगर नियंत्रित हुई है. हालांकि सरकार को थोड़ी और तेजी दिखाने की जरूरत है'. ये बातें शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से कानपुर आए चिकित्सक ग्राहम ओग्ले ने कही. वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे. वह लाइफ फॉर चाइल्ड संस्था के साथ बतौर विशेषज्ञ जुड़कर देश में टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की मदद कर रहे हैं. जागरूकता न होने से आ रही समस्या : ग्राहम ओग्ले ने कहा कि टाइप वन डायबिटीज जिन बच्चों में सामने आई है, उनमें इंसुलिन बनना ही बंद हो गया. इसके पीछे जागरूकता न होना एक बड़ा कारण है. अगर समय से सभी की शुगर चेक हो तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है. डॉ. नरसिंह वर्मा ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) पीड़ित बच्चों को जागरूक कर रहीं एजुकेटर : वहीं, स्विट्जरलैंड से आईं डायबिटीज एजुकेटर सिसिल आइगनमैन ने बताया कि वह भी संस्था से जुड़ी हैं. देश के कई राज्यों में टाइप वन डायबिटीज पीड़ित बच्चों को जागरूक कर रहीं हैं. सिसिल ने बताया कि 8 से 15 साल के बच्चों को जानकारियां दे रहीं हैं. टाइप वन डायबिटीज में बच्चों को प्यास बहुत अधिक लगती है.