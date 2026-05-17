आरटीई को लेकर जारी रहेगा असहयोग आंदोलन, लेकिन गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के मोर्चे पर राज्य प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 9:40 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है. यह निर्णय आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर चल रहे असहयोग आंदोलन के बीच लिया गया है. संगठन ने स्पष्ट किया है कि उनकी दो प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन वंचित वर्ग के एक भी विद्यार्थी की शिक्षा बाधित नहीं होने दी जाएगी. इसी के तहत प्रदेशभर के निजी स्कूल 18 मई से फिर आरटीई सहित अन्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने दी.
बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं- राजीव गुप्ता
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन चला रहा है. संगठन की मांग है कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाई जाए और एंट्री क्लास को फिर से पूर्व व्यवस्था के अनुसार लागू किया जाए.संगठन का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. इसके बावजूद निजी स्कूल संचालकों ने यह फैसला लिया है कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी.
18 मई से निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया फिर शुरू
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों मांगें पूरी नहीं हो जातीं.सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी निजी स्कूल 18 मई से प्रवेश देना शुरू करेंगे. संगठन ने इसे संवेदनशील निर्णय बताया है.
आरटीई और प्रतिपूर्ति राशि को लेकर सरकार पर सवाल
राजीव गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष आरटीई प्रवेश के आंकड़ों में कई जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रह गई हैं. संगठन का दावा है कि एंट्री क्लास बदलने और नीति में बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं.एसोसिएशन ने यह भी कहा कि प्रति विद्यार्थी जो राशि सरकारी स्कूलों में खर्च की जाती है, उसी के अनुरूप निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए.
हाईकोर्ट में भी लंबित है मामला
राजीव गुप्ता ने बताया कि प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. राजीव गुप्ता के अनुसार न्यायालय ने इस मामले में शासन को निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका भी दायर की गई है. राजीव गुप्ता का आरोप है कि लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर गंभीर पहल नहीं की गई.
मार्च से जारी है असहयोग आंदोलन
एसोसिएशन की तरफ से आंदोलन की टाइमलाइन का जिक्र
- 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया
- 4 अप्रैल को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया गया
- 17 अप्रैल को स्कूल संचालकों और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया.
- 18 अप्रैल को कई स्कूल बंद रखे गए.
- विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपे गए.
- अब 18 मई से प्रवेश फिर शुरू करने के फैसले को संगठन ने बच्चों के हित में लिया गया कदम बताया है.