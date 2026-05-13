ETV Bharat / state

आगरा में चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर सहित 4 पर धन उगाही का केस; कैबिनेट मंत्री से शिकायत पर जांच

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर नाई की मंडी थाना पुलिस ने जांच शुरू की है.

कैबिनेट मंत्री से शिकायत के बाद जांच.
कैबिनेट मंत्री से शिकायत के बाद जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर और बाल कल्याण समिति के सदस्य समेत पर 4 लोगों पर धन उगाही का आरोप लगा है. पीड़ित ने नाबालिग बेटी की रिंग सेरेमनी रुकवाने और जेल भिजवाने की धमकी देकर देकर 1 लाख रुपये लने की शिकायत की है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर नाई की मंडी थाना पुलिस ने चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम, बाल कल्याण समिति सदस्य बेताल सिंह, चाइल्डलाइन सहयोगी ज्योति गौतम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

पैसे लेने के आरोप निराधार: चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम ने बताया कि किशोरी की शादी की सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मोनिका सिंह को शिकायत को जानकारी दी थी. रुपए लेने की बात निराधार है. परिवार लिखित में कुछ नहीं दे रहा था. इसलिए, दोबारा से टीम के साथ गया था. इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी.

क्या है पूरा मामला: पीड़ित ने नाई की मंडी थाना पुलिस को बताया कि नाबालिग बेटी का रिश्ता तय कर दिया था. पहले से ही तय था कि जब बेटी बालिग होगी तो निकाह करेंगे. बेटी की 10 मई 2026 को रिंग सेरेमनी थी. तभी चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम, बाल कल्याण समिति सदस्य बेताल सिंह, चाइल्डलाइन सहयोगी ज्योति गौतम और एक अज्ञात व्यक्ति रिंग सेरेमनी स्थल पर आ गए.

कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से शिकायत: पीड़ित का आरोप है कि रिंग सेरेमनी में आए लोगों ने परिवार को बेटी समेत बाल कल्याण समिति कार्यालय बुलाया. वहां पर कानूनी कार्रवाई और बदनामी का डर दिखाकर 1 लाख रुपए मांगे. इस पर 1 लाख रुपए दिए गए.

इसके बाद पुलिस के साथ घर पहुंचकर बेटी को समिति के सामने पेश करने का दबाव बनाया. इस पर परिवार ने लिखित आश्वासन दिया कि विवाह बालिग होने पर ही करेंगे. इसके बाद भी बाल विवाह के मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने का भय दिखाकर 1 लाख रुपए वसूलने के बाद भी 4 लाख रुपए की मांग की गई.

पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से भी शिकायत की. कैबिनेट मंत्री कार्यालय ने बाल कल्याण समिति क अध्यक्ष मोनिका सिंह से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है. इस पर बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री से शिकायत पर नाई की मंडी थाना पुलिस हरकत में आई है.

यह भी पढ़ें: कौन थे प्रतीक यादव? कैसे थे उनके पारिवारिक रिश्ते; तलाक की चर्चा ने क्यों बटोरी थीं सुर्खियां

TAGGED:

AGRA POLICE FILE CASE EXTORTION
CHILDLINE COORDINATOR BOOKED AGRA
CHILDLINE COORDINATOR EXTORTION
CHILDLINE EXTORTION CASE AGRA NEWS
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.