ETV Bharat / state

आगरा में चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर सहित 4 पर धन उगाही का केस; कैबिनेट मंत्री से शिकायत पर जांच

आगरा: चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर और बाल कल्याण समिति के सदस्य समेत पर 4 लोगों पर धन उगाही का आरोप लगा है. पीड़ित ने नाबालिग बेटी की रिंग सेरेमनी रुकवाने और जेल भिजवाने की धमकी देकर देकर 1 लाख रुपये लने की शिकायत की है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर नाई की मंडी थाना पुलिस ने चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम, बाल कल्याण समिति सदस्य बेताल सिंह, चाइल्डलाइन सहयोगी ज्योति गौतम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

पैसे लेने के आरोप निराधार: चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम ने बताया कि किशोरी की शादी की सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मोनिका सिंह को शिकायत को जानकारी दी थी. रुपए लेने की बात निराधार है. परिवार लिखित में कुछ नहीं दे रहा था. इसलिए, दोबारा से टीम के साथ गया था. इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी.

क्या है पूरा मामला: पीड़ित ने नाई की मंडी थाना पुलिस को बताया कि नाबालिग बेटी का रिश्ता तय कर दिया था. पहले से ही तय था कि जब बेटी बालिग होगी तो निकाह करेंगे. बेटी की 10 मई 2026 को रिंग सेरेमनी थी. तभी चाइल्डलाइन कॉर्डिनेटर बृजेश गौतम, बाल कल्याण समिति सदस्य बेताल सिंह, चाइल्डलाइन सहयोगी ज्योति गौतम और एक अज्ञात व्यक्ति रिंग सेरेमनी स्थल पर आ गए.