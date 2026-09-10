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संतान न होने से परेशान दंपति उठाया आत्मघाती कदम, दोनों की मौत

प्रतापगढ़: जिले में संतान न होने से मानसिक रूप से परेशान पति-पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. कोतवाली देहात के ग्राम श्रीकांत का पुरवा निवासी सुभाष तिवारी (53) और उनकी पत्नी सपना तिवारी (50) ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे हड़कंप मच गया.

सीओ सिटी आशुतोष पांडेय ने बताया कि शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दंपति के बच्चे नहीं हो रहे थे. इसी को लेकर दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान रहते थे. इसी तनाव में आकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान सुभाष तिवारी की मौत हो गई.

वहीं गंभीर हालत में सपना तिवारी को एसआरएन अस्पताल प्रयागराज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

वहीं प्रतापगढ़ में आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के भाटी कला गांव में बुधवार को एक विवाहिता ने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. बताया गया कि तबस्सुम पत्नी जाहिद ने मायके में घर के पास चिलबिल के पेड़ से लटक गई. उसकी बहनों सोनम और पूनम ने उसे लटका देखा तो शोर मचाया.

परिजनों ने आनन-फानन में उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी. मायके वालों ने आरोप लगाया कि तबस्सुम को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था. करीब तीन दिन पहले ही महिला अपने बच्चों के साथ मायके रहने आ गई थी.