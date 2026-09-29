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7 साल की उम्र में साइंटिस्ट वाला दिमाग, हम उम्र क्या, बड़े-बड़े नहीं कर पाते वो काम, जो कर देता है अनय

सागर : यूं तो मध्य प्रदेश के सागर में रहने वाला 7 साल 9 महीने का अनय गौतम सामान्य बच्चों की तरह नजर आता है. लेकिन अनय के हाई आईक्यू लेवल के कारण वह गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगरी में आता है. ऐसे में अनय की देखभाल ज्यादा करना होती है, क्योंकि आईक्यू लेवल के कारण प्रतिभावान और क्रियेटिव होने के साथ-साथ वह हाइपर एक्टिव भी है. इस बात को ध्यान रखकर अनय के पेरेंट्स ने उसे कई तरह की एक्टिविटीज में व्यस्त रखा और इसी की बदौलत अनय का नाम इंडिया बुक अचीवर के तौर पर दर्ज हो गया है.

अनय महज 7 साल 9 महीने की उम्र में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में नामित सभी देशों के फ्लैग पहचानता है और नक्शे पर सही जगह रख देता है. वहीं उसे ग्रीक, अरेबियन और मंगोलियन अल्फाबेट भी आते हैं

अनय गौतम की बात करें, तो वैसे तो दूसरी कक्षा का छात्र है, लेकिन अपने साथ के बच्चों से हटकर है. इसका आईक्यू लेवल अपने हमउम्र बच्चों से काफी ज्यादा है. मेमोरी इतनी शार्प है कि एक बार जो पढ़ लेता है, उसे साल भर बाद भी वैसा ही याद रहता है. इसी खास गुण के कारण अनय गौतम गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगिरी में आता है. अनय के हाइपर एक्टिव होने के कारण पेरेंट्स और टीचर्स को उसका विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि इस तरह के स्पेशल चाइल्ड का एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि अगर इनको व्यस्त ना रखा जाए, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं.

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है अनय का नाम (Etv Bharat)

जन्म के बाद काफी समय तक नहीं बोला अनय, फिर हुआ चमत्कार

वैसे तो जन्म के बाद अनय काफी लंबे समय तक बोला नहीं था, तो उसके पिता अखिलेश गौतम और मां दीक्षा गौतम को बड़ी चिंता होती थी. लेकिन अनय के दादा को भरोसा था और वो हमेशा कहते थे कि अनय कुछ बड़ा करके दिखाएगा. धीरे-धीरे अनय बड़ा होने लगा, तो घर में उसकी एक्टिविटीज अन्य बच्चों से काफी ज्यादा थी. जब अनय के स्कूल जाने की उम्र हुई, तब पता चला कि अनय गौतम का अपने साथ के बच्चों से आईक्यू लेवल काफी ज्यादा है. वो अपने साथियों से ज्यादा एक्टिव और क्रियेटिव है. तब जाकर स्कूल के शिक्षकों ने पेरेंट्स को बताया कि अनय अपने हाईआईक्यू लेवल के कारण गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगिरी में आता है और ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है. उन्हें हमेशा किसी न किसी एक्टिवटी में व्यस्त रखना होता है, नहीं तो बच्चा अपनी एनर्जी के कारण अनकंट्रोल्ड हो सकता है.

अपने माता-पिता के साथ अनय (Etv Bharat)

सीखना शुरू किया, तो बड़े बड़ों को दी मात

अनय के पेरेंट्स ने उसका विशेष ध्यान रखना शुरू किया और उसे तरह-तरह की एक्टिविटीज में व्यस्त रखना शुरू किया. उसके जो परिणाम आए, वो चौंकाने वाले थे. अनय ने कुछ ही दिनों में दुनिया के देशों को उनके झंडे से पहचानना शुरू कर दिया. दुनिया के नक्शे पर आप कहीं भी उंगली रख दें, अनय पल भर में उसका फ्लैग तलाशकर उस देश के नक्शे पर लगा देता है. इसके साथ ही ग्रीक, अरेबिक और मंगोलियन अल्फाबेट भी उसे कंठस्थ हैं. इसके अलावा कई तरह की एक्टिविटीज अनय कर लेता है, जो उसकी उम्र के बच्चे क्या बड़े-बड़े भी नहीं कर पाते.

अनय हैं आईबीआर अचीवर (Etv Bharat)

सात साल 9 महीने की उम्र में इंडिया बुक अचीवर

अनय गौतम की इन्हीं खासियत के चलते हाल ही में 15 सितंबर को उसे इंडिया बुक अचीवर के तौर पर शामिल किया गया है. इंडिया बुक आफ रिकॉर्डस के अनुसार 7 साल 9 महीने की उम्र में अनय को बैकवर्ड काउंटिंग, ग्रीक, अरेबिक और मंगोलियर अल्फाबैट आते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकृत देशों के फ्लैग को अनय पहचानता है.

7 साल की उम्र में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं अनय (Etv Bharat)

अनय के टैलेंट पर पूरे परिवार को नाज

अनय की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. अनय की दादी उमा गौतम काफी खुश हैं, वे कहती हैं कि हमारे लिए हर्ष का विषय है. मैं चाहती हूं कि ये आगे भी बच्चा ऐसा ही नाम रोशन करे.'' वहीं अनय की मां दीक्षा गौतम कहती हैं, '' ये हमारे परिवार के लिए गर्व का विषय है, जहां तक उसके भविष्य का सवाल है, तो वो जो अच्छा करना चाहेगा, हम लोग उसकी मदद करेंगे. अनय बचपन से ही कुछ ना कुछ क्रियेटिव करता था. उसे दीवारों पर चित्र बनाने का काफी शौक था, वो मोबाइल पर फोटो देखकर दीवार पर उतारता था. उसकी बचपन से ही राइटिंग ग्रिपिंग काफी अच्छी थी. जब अनय का स्कूल में एडमिशन कराया, तो टीचर्स ने भी बताया कि वो अपने साथ के बच्चों से अलग और ज्यादा क्रियेटिव और एक्टिव है.''

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अनय के पिता अखिलेश गौतम, जो खुद एक शिक्षक हैं, अपने बेटे की उपलब्धि पर कहते हैं, '' अनय को लेकर हम लोग काफी चिंता करते थे, तो उसके दादा हमेशा बोलते थे कि ये कुछ बड़ा करेगा, आज उसने कर दिखाया. आगे चलकर अनय साइंटिस्ट बनना चाहता है. हमारी कोशिश यह है कि उसका साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा हो.''