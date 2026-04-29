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शर्मनाक! आम तोड़ने पर हैवानियत, हाथ-पैर बांधकर मासूम को बेरहमी से पीटा

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कर दिया.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:22 PM IST

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महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक मासूम बच्चे को आम तोड़ने के आरोप में पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कर दिया. जिले के चौक थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक बच्चे को आम तोड़ने के मामूली आरोप में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग आक्रोशित हैं.

जानकारी के मुताबिक चौक बाजार क्षेत्र का एक बच्चा मंगलवार दोपहर अपने साथियों के साथ सीवान की ओर खेलने गया था. इसी दौरान बच्चों ने एक पेड़ से आम तोड़ लिया. पेड़ के मालिक ने बच्चे को ऐसा करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्चे को पेड़ से बांध दिया. इसके बाद डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए.

घटना को देखकर लोग सन्न रह गए. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को मुक्त कराया. इसके बाद पीड़ित और उसके परिजनों से पूछताछ कर आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर चालान किया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई. थानाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामले में कार्रवाई की गई है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और मानवता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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