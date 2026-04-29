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शर्मनाक! आम तोड़ने पर हैवानियत, हाथ-पैर बांधकर मासूम को बेरहमी से पीटा

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक मासूम बच्चे को आम तोड़ने के आरोप में पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कर दिया. जिले के चौक थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक बच्चे को आम तोड़ने के मामूली आरोप में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग आक्रोशित हैं.

जानकारी के मुताबिक चौक बाजार क्षेत्र का एक बच्चा मंगलवार दोपहर अपने साथियों के साथ सीवान की ओर खेलने गया था. इसी दौरान बच्चों ने एक पेड़ से आम तोड़ लिया. पेड़ के मालिक ने बच्चे को ऐसा करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्चे को पेड़ से बांध दिया. इसके बाद डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए.