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रांची के सात वर्षीय तैराक इशांक सिंह को CM हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित, 5 लाख का सौंपा चेक

रांची में बाल तैराक इशांक सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की.

Ishank Singh met CM Hemant Soren
इशांक सिंह को सम्मानित करते सीएम हेमंत सोरेन (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची के सात वर्षीय बाल तैराक इशांक सिंह ने मुलाकात की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इशांक सिंह को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 5 लाख रुपये का चेक, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने बाल तैराक को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

इशांक सिंह ने 29 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग को किया पार

उल्लेखनीय है कि इशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर श्रीलंका-भारत के बीच स्थित चुनौतीपूर्ण पाल्क स्ट्रेट के 29 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग को पार कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. इतनी कम उम्र में इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद इशांक सिंह को विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है.

इशांक सिंह ने रोशन किया देश प्रदेश का नाम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इशांक सिंह ने अपने साहस, अनुशासन और कठिन परिश्रम से पूरे झारखंड का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल इशांक सिंह के परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा है और राज्य सरकार उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

खिलाड़ियों को मिल रहा है खेल नीति का लाभ: CM

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की खेल नीति का लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है. खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, संसाधन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि इशांक सिंह भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम ऊंचा करेंगे.

दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है इशांक सिंह: मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा कि इशांक सिंह जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की सफलता अन्य खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को हर संभव सहायता और बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपनी प्रतिभा को और निखार सके.

HEMANT SOREN LAUDED CHILD SWIMMER
5 लाख का चेक सौंपते हुए सीएम हेमंत सोरेन (Etv bharat)

सीएम ने तैराकी से जुड़ी सुविधाओं और प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल विभाग के अधिकारियों से राज्य में तैराकी से जुड़ी सुविधाओं और प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में तैराकी प्रशिक्षण और उससे जुड़ी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि राज्य के उभरते खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके.

भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात

इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल एवं भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने धनबाद के टाटा डिगवाडीह स्टेडियम में आयोजित डेफ क्रिकेट सीरीज के फाइनल में नेपाल को हराकर खिताब जीतने पर टीम को बधाई दी.

सीएम ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की

सीएम ने कहा कि यह उपलब्धि देश और झारखंड दोनों के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इशांक सिंह के माता-पिता और उनके कोच को भी सम्मानित किया. कार्यक्रम में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, निदेशक खेल आसिफ इकराम, उप निदेशक राजेश कुमार, तैराकी संघ के शैलेंद्र तिवारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

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