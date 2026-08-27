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बिजली लाइन की चपेट में आया बच्चा झुलसा; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, घर की छत पर खेल रहा था

ताऊ हारून ने बताया कि बीते 11 अगस्त को सायं करीब 5 बजे शमद छत पर खेल रहा था. इसी दौरान घर के पास से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया था.

बागपत : जिले के खेकड़ा कस्बे में दर्दनाक हादसा हो गया. लाइनपार प्रेमपुरी वार्ड में बीते 11 अगस्त को घर की छत पर खेलते समय एक बच्चा (7) बिजली लाइन की चपेट में आ गया. करंट लगने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया. बच्चे को तुरंत दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.



परिजनों का आरोप है कि यह दुर्घटना बिजली विभाग की भारी लापरवाही के कारण हुई है. उन्होंने बताया कि पुराना पोल टूट जाने के बाद विभाग ने नया पोल तो लगा दिया था, लेकिन उस पर 11 केवी की लाइन शिफ्ट नहीं की. पुराने पोल के झुक जाने के कारण लाइन मकान के बेहद करीब आ गई थी.

उनका आरोप है कि घटना के 17 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग का कोई अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है. पीड़ित परिवार ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के प्रबंध निदेशक और खेकड़ा थाने में जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है. परिजनों ने दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई, लाइन को दुरुस्त करने और बच्चे के इलाज के लिए उचित आर्थिक सहायता की मांग की है.

अधिशासी अभियंता रवि यादव ने बताया कि मामले की जांच कराकर बच्चे के इलाज के लिए विभाग की तरफ से हरसंभव सहायता की जाएगी. इस मामले में थाना प्रभारी खेकड़ा आशीष पुंडीर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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