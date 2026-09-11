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मथुरा जंक्शन से अपहृत बच्चा मुरैना से बरामद, पति-पत्नी गिरफ्तार

मुरैना जिले के रहने वाले देशराज की शादी 2018 में हुई थी, कई साल बीत जाने के बाद भी दंपति को कोई संतान नहीं हुई. पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर 2026 को पति-पत्नी दोनों मथुरा वृंदावन दर्शन लिए पहुंचे थे. 8 सितंबर को मथुरा से वापसी के दौरान मथुरा जंक्शन पर एक अन्य दंपति को अपने दो बच्चों के साथ बैठे देखा.

मथुरा: 8 सितंबर को मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो से अपहृत 5 महीने के बच्चे को पुलिस ने मुरैना से सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने बच्चे की बरामदी घटना के 36 घंटे के अंदर की है.

इस दौरान, देशराज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्लानिंग की और 5 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया, घटना की सूचना मिलते ही थाना हाईवे और सर्विलांस, साइबर क्राइम की तीन टीमें तलाश में जुट गईं, पीड़ित दंपति ने बताया कि मुरैना जिले के रहने वाले दंपति ने बच्चा चोरी किया है. पुलिस फोन कॉल डिटेल के आधार पर मध्य प्रदेश पहुंची और 36 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया.

सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि 8 सितंबर सुबह 5:00 बजे डायल 112 पर सूचना मिली के उन्नाव निवासी एक दंपति का 5 महीने का बच्चा चोरी हो गया है. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस खोजबीन शुरू कर दी. जंक्शन परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल डिटेल के माध्यम से 36 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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