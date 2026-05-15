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बच्ची से यौन शोषण के दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, कालका में बेटी ने पिता पर लगाया रेप का आरोप

बच्ची का यौन शोषण मामले में पंचकूला कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई. कालका में बेटी का पिता पर रेप का आरोप.

Child Sexual Abuse Case in Panchkula
Child Sexual Abuse Case in Panchkula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 2:21 PM IST

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पंचकूला: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पंचकूला कोर्ट ने सजा सुनाई है. पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने 60 वर्षीय दुकानदार को बच्ची से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया. अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

2022 का है मामला: मामला साल 2022 का है. पीड़िता की मां ने एमडीसी थाना को दी शिकायत में बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी जब भी दुकान पर कोई सामान लेने जाती, तो दुकानदार सीसीटीवी बंद कर देता था. इसके बाद वो बच्ची के साथ अश्लील और गलत हरकतें करता. दोषी बच्ची को लालच देने और चुप रखने के लिए पैसों और सामान का प्रलोभन भी देता था. मासूम बच्ची ने जब अपनी मां को आपबीती की जानकारी दी, तब जाकर इस मामले का पर्दाफाश हो सका.

अंबाला सेंट्रल जेल भेजा गया दोषी: एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "शिकायत मिलने के तुरंत बाद तत्परता दिखाते हुए उसी दिन 19 अगस्त 2022 को मामला दर्ज कर 20 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए गए और पीड़िता की सीडब्ल्यूसी के माध्यम से काउंसलिंग करवाई. इसके साथ ही अदालत में पीड़िता के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए पुख्ता गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषी को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है."

कालका में पिता पर बेटी से रेप का आरोप: पंचकूला के कालका थाना क्षेत्र में पिता पर अपनी ही बेटी के साथ बचपन से लेकर अब तक शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत: पुलिस ने बताया कि कालका निवासी 18 वर्षीय पीड़िता ने 11 मई को महिला प्रकोष्ठ/थाना कालका में शिकायत दी. शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वो महज 7 वर्ष की थी, उसी समय से उसका पिता शराब के नशे में उसके साथ गलत हरकतें करता आ रहा था. पीड़िता की मां जब अपनी ड्यूटी पर चली जाती, तब दिन के समय आरोपी पिता उसका यौन शोषण और दुर्व्यवहार करता था. विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौज की जाती और जान से मारने की धमकियां दी जाती थी.

नौवीं कक्षा में गर्भवती हुई पीड़िता: पीड़िता ने खुलासा किया कि जब वो नौवीं कक्षा में थी, तब आरोपी की हरकतों की वजह से वह गर्भवती हो गई थी. लेकिन उस दौरान आरोपी पिता ने कोई दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया था. बीते शुक्रवार को भी सुबह लगभग दस बजे आरोपी ने घर आकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और हमेशा की तरह धमकी दी. आखिरकार पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी.

मेडिकल जांच करवा साक्ष्य बरामद: पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कालका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनसा राम के नेतृत्व में आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 64(2)(M), 115(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया. शुरुआती जांच महिला पीएसआई द्वारा की गई, जिन्होंने पीड़िता का सरकारी अस्पताल सेक्टर-6, पंचकूला से शारीरिक परीक्षण करवाया और आवश्यक साक्ष्य बरामद किए गए.

कोर्ट में बयान दर्ज करवाए: एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता की उचित काउंसलिंग करवाई गई और कोर्ट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करवाए गए. 12 मई 2026 को इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को सौंपी गई. जांच के दौरान पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 मई 2026 को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया है और पुलिस सख्त सजा दिलाने के लिए प्रयासों में जुटी है."

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