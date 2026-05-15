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बच्ची से यौन शोषण के दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, कालका में बेटी ने पिता पर लगाया रेप का आरोप

पंचकूला: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पंचकूला कोर्ट ने सजा सुनाई है. पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने 60 वर्षीय दुकानदार को बच्ची से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया. अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

2022 का है मामला: मामला साल 2022 का है. पीड़िता की मां ने एमडीसी थाना को दी शिकायत में बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी जब भी दुकान पर कोई सामान लेने जाती, तो दुकानदार सीसीटीवी बंद कर देता था. इसके बाद वो बच्ची के साथ अश्लील और गलत हरकतें करता. दोषी बच्ची को लालच देने और चुप रखने के लिए पैसों और सामान का प्रलोभन भी देता था. मासूम बच्ची ने जब अपनी मां को आपबीती की जानकारी दी, तब जाकर इस मामले का पर्दाफाश हो सका.

अंबाला सेंट्रल जेल भेजा गया दोषी: एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "शिकायत मिलने के तुरंत बाद तत्परता दिखाते हुए उसी दिन 19 अगस्त 2022 को मामला दर्ज कर 20 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए गए और पीड़िता की सीडब्ल्यूसी के माध्यम से काउंसलिंग करवाई. इसके साथ ही अदालत में पीड़िता के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए पुख्ता गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषी को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है."

कालका में पिता पर बेटी से रेप का आरोप: पंचकूला के कालका थाना क्षेत्र में पिता पर अपनी ही बेटी के साथ बचपन से लेकर अब तक शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत: पुलिस ने बताया कि कालका निवासी 18 वर्षीय पीड़िता ने 11 मई को महिला प्रकोष्ठ/थाना कालका में शिकायत दी. शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वो महज 7 वर्ष की थी, उसी समय से उसका पिता शराब के नशे में उसके साथ गलत हरकतें करता आ रहा था. पीड़िता की मां जब अपनी ड्यूटी पर चली जाती, तब दिन के समय आरोपी पिता उसका यौन शोषण और दुर्व्यवहार करता था. विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौज की जाती और जान से मारने की धमकियां दी जाती थी.