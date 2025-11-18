ETV Bharat / state

बाल यौन शोषण दिवस: राजस्थान के आंकड़े चौंकाने वाले, 90% आरोपी अपने या परिचित

बच्चों को अपनों से ज्यादा खतरा: राजस्थान में इस विश्व दिवस के मौके पर स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आ रही है. राज्य में साल दर साल बाल यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह कहती हैं कि सबसे डराने वाली बात यह है कि इन मामलों में करीब 90 प्रतिशत आरोपी बच्चे का कोई परिवार का सदस्य या फिर बहुत नजदीकी परिचित ही होता है, यानी खतरा बाहर से कम और घर के अंदर या अपनों से ज्यादा है. विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चे के व्यवहार में आने वाले छोटे-छोटे बदलाव पर भी गौर करना होगा और बच्चों को शुरू से ही गुड टच और बैड टच की समझ देनी होगी.

दुनिया भर में आज बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम एवं उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है. पहली बार यह दिवस 18 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया था. इसका मकसद बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के बारे में लोगों को जागरूक करना, पीड़ित बच्चों को तुरंत उपचार और न्याय दिलाना तथा इस घृणित अपराध को रोकने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई को तेज करना है. इस दिन समाज को यह याद दिलाया जाता है कि बच्चे का बचपन सुरक्षित रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है.

जयपुर: आज 18 नवंबर को पूरा विश्व “बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार एवं हिंसा निवारण दिवस” मना रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए यह दिन सिर्फ जागरूकता का नहीं, बल्कि एक कड़वे सच का आईना बन चुका है. राज्य में हर साल बाल यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे भयावह बात यह कि 90 प्रतिशत मामलों में आरोपी कोई और नहीं, बच्चे का अपना परिवार का सदस्य या बहुत नजदीकी परिचित ही होता है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं खतरा बाहर से कम, घर के अंदर से ज्यादा है.

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार: चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह कहती हैं कि यह दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि साल भर चलने वाली मुहिम का हिस्सा है. बच्चों को सुरक्षित रखने, उन्हें यौन दुर्व्यवहार के संकेतों के बारे में शिक्षित करने और पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए परिवार, समाज, स्कूल और सरकार सबको एक साथ आना होगा. लता सिंह ने जोर देकर कहा कि बालिकाओं को अपनों से ही सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें यौन शोषण के अलावा बाल विवाह, शारीरिक व भावनात्मक हिंसा और परिवार द्वारा उपेक्षा जैसे मामले भी शामिल हैं. कुछ इलाकों में अंधविश्वास और कुप्रथाएं भी बच्चों की सुरक्षा को और ज्यादा खतरे में डालती हैं, इसलिए माता-पिता को सबसे पहले अपने घर में ही बच्चों को जागरूक करना होगा और अपनों से भी सतर्क रहना होगा.

सहायता के लिए कदम

राजस्थान में चिंताजनक आंकड़े: सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल ने NCRB के अनुसार पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2021 से अब तक राजस्थान में बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. साल 2021 में 3479 मामले दर्ज हुए थे, जो 2022 में बढ़कर 4149 हो गए. साल 2023 में यह संख्या 4221 तक पहुंच गई. 2024 में थोड़ी कमी जरूर आई और 3792 मामले दर्ज हुए, लेकिन 2025 में अक्टूबर महीने तक ही 3083 मामले दर्ज हो चुके हैं, यानी साल खत्म होने से पहले ही यह संख्या और बढ़ने की आशंका है.

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर देखें तो पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में ही सामने आए हैं. NCRB के अनुसार जयपुर में कुल 1656 मामले दर्ज हुए हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद जोधपुर में 894, अलवर में 772 और कोटा में 753 मामले दर्ज किए गए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा पोक्सो मामले दर्ज होते हैं. साल 2023 में देश भर में 73,309 पोक्सो मामले दर्ज हुए थे, जिसमें राजस्थान छठे नंबर पर रहा.

पिछले कुछ सालों में दर्ज हुए मामले

हर दिन प्रयास करने की जरूरत: विजय गोयल ने कहा कि इन डरावने आंकड़ों को कम करने के लिए सिर्फ एक दिन की मुहिम काफी नहीं है. हर दिन, हर स्तर पर सामूहिक प्रयास करने होंगे. माता-पिता होशियार रहें, बच्चे के व्यवहार को समझें, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलें और समाज भी चुप्पी तोड़कर आगे आए. लता सिंह और विजय गोयल दोनों ने ही एक स्वर में अपील की है कि अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत लगे तो तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें. क्योंकि बच्चे का बचपन अगर सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा.

