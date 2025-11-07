ETV Bharat / state

शिशु सुरक्षा दिवस: 1000 में 27 बच्चों की मौत, राजस्थान में स्थितियां सुधरीं लेकिन चुनौतियां मौजूद

राजस्थान में शिशु सुरक्षा के आंकड़े एक लिहाज से अच्छे तो हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं. जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करने की जरूरत.

Dr. Meeta Singh
डॉ. मीता सिंह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 6:50 AM IST

8 Min Read
जयपुर: शिशु सुरक्षा दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिशुओं के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना और शिशुओं के अधिकारों पर जोर देना है. राजस्थान में शिशु सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, जिसमें शिशु और नवजात मृत्यु दर में कमी आई है. हालांकि, कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी और टीकाकरण की दर में असमानता.

NFHS-5 (National Family Health Survey) के अनुसार आज भी राजस्थान में हर 1000 में से 27 बच्चों की मौत एक साल के अंदर हो जाती है. शिशु सुरक्षा दिवस पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉ. मीता सिंह ने कहा कि इस आंकड़े को सिंगल डिजिट में लाने की जरूरत. पेश है खास रिपोर्ट...

शिशु सुरक्षा को लेकर डॉ. मीता सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

94 फीसदी से अधिक प्रशिक्षित हाथों बच्चों का जन्म: स्वास्थ्य सेवाओं पर काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. मीता सिंह कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट में राजस्थान को लेकर शिशु सुरक्षा के आंकड़े एक लिहाज से अच्छे तो हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं. आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 94 फीसदी से अधिक शिशु का जन्म प्रशिक्षित हाथों से हो रहा है. उसके साथ-साथ जन्म के बाद भी 48 घंटे तक सेवा स्वास्थ्य सेवा संस्थान रखते हैं, ताकि बच्चों की और मां की दोनों की देखो हो सकती हो सके, जिसके चलते मृत्यु दर में कमी आई है.

डॉ. मीता सिंह कहती हैं कि अभी भी कुछ जागरूकता की कमी जिस पर काम करने की जरूरत है. जिसमें नवजात शिशु को जन्म से 6 महीने का होने तक किसी तरह का बाहर का कुछ भी तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए. अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि बच्चे को जन्म के समय गुट्टी दी जाती है या पानी की कुछ बूंद मुंह में डाली जाती है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. स्वास्थ्य नियम कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए.

Rajasthan NFHS
NFHS-4 और 5 के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

एनएफएचएस सर्वे का उद्देश्यः केंद्र सरकार की ओर से जनसंख्या, पोषण के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) कराया जाता है. केंद्र सरकार की ओर से एनएफएचएस सर्वेक्षण 4 वर्ष 2015-16 में कराया गया था. वहीं, एनएफएचएस सर्वे 5 वर्ष 2019-21 में कराया गया था. इसकी रिपोर्ट 2023 में जारी हुई थी.

शिशु जन्म दर :

  • 2022 में राजस्थान में जन्म दर 23.8 प्रतिशत रही, जिसमें 24.9 प्रतिशत ग्रामीण और 20.8 प्रतिशत शहरी जन्म दर रही.
  • 2023 में राजस्थान की जन्म दर भी घटकर 22.9 प्रतिशत और जिसमें 23.9 प्रतिशत ग्रामीण और 20.1 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में दर्ज की गई. इस रिपोर्ट के मुताबिक जन्म दर 22.9 के साथ राजस्थान का तीसरा स्थान है.

शिशु मृत्यु दर :

  • राजस्थान में 2022 में शिशु मृत्यु दर 30 प्रतिशत रही (ग्रामीण 31 और शहरी 24).
  • 2023 में इसमें मामूली कमी आई और कुल दर 29, ग्रामीण 31 और शहरी 23 प्रतिशत रही.
  • NFHS की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 1000 पर 39 बच्चों की मौत होती थी. यह बच्चे अपने जीवन का पहला साल नहीं देख पाते थे.
  • 2023 अब यह संख्या 27 पर आ गई है, यानि 1000 पर 27 जन्म लेने के एक साल के भीतर मृत्यु हो जाती है.
  • राजस्थान में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर शहरी की तुलना में काफी ज्यादा है.

हर साल एक हजार पर लगभग 27 की मौत : डॉ. मीता सिंह कहती हैं कि रिपोर्ट साफ करती है कि राजस्थान में जन्म दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है और राज्य तीसरे स्थान पर है. मृत्यु दर के मामले में राजस्थान बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहां राष्ट्रीय औसत से कम मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन शिशु मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है. यह देश के औसत से अधिक है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है. शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार हुआ है.

Child Birth Rate
शिशु जन्म दर (ETV Bharat GFX)

2014 में 1000 पर 39 बच्चों की मौतें होती थीं. यह बच्चे अपने जीवन का पहला साल नहीं देख पाते थे. अब यह संख्या 27 पर आ गई है, यानि 1000 पर 27 बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद से लेकर 1 साल के भीतर मौत के मुंह में चले जाते हैं. यह आंकड़ा भी चिंताजनक है. हमारा प्रयास है कि यह आंकड़ा सिंगल डिजिट में आना चाहिए. जो प्रयास किए जा रहे हैं वह अच्छे हैं, लेकिन इसमें और भी बेहतर प्रयास करने की जरूरत है, ताकि हम इस शिशु सुरक्षा दर को ठीक कर सकें.

योजनाओं की जागरूकता जरूरी: डॉ. मीता सिंह कहती हैं कि आंकड़े काफी कुछ राहत देने वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्योंकि बच्चे का जीवन शुरू हुआ है. उसको आगे लेकर जाना है और स्वस्थ नागरिक बनाना है तो उसे पर सतत रूप से सावधानी बरतनी होगी. जागरूकता, जागृति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए.

Fertility rate in Rajasthan
राजस्थान में प्रजनन दर (ETV Bharat GFX)

पढे़ं : डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

केवल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना ही पर्याप्त नहीं है, आगे अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले ये भी जरूरी है. इसके बाद टीकाकरण को लेकर भी बहुत ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कई जगह पर बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन बाद में जागरूकता के अभाव में टीकाकरण सही नहीं हो पता है और बच्चे अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं. डॉ. मीता सिंह ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कई बार देखने को मिलता है कि समय पर संसाधन नहीं मिलते हैं. हालांकि, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आशा सहयोगिनियों की अच्छी भूमिका से अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी भी इसमें और काम करने की जरूरत है. सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना होगा

Meeta Singh with Village Women
उदयपुर ग्रामीण महिलाओं के साथ डॉ. मीता सिंह (Source : Dr. Meeta Singh)

शिशु सुरक्षा में चुनौतिया :

  • ग्रामीण और शहरी असमानता: ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है. जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है.
  • टीकाकरण में असमानता: राज्य में केवल 55% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है और कुछ जिलों में यह दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है.
  • अप्रशिक्षित हाथों से प्रसव: प्रसव में शिशु का जन्म 6 फीसदी अप्रशिक्षित हाथों से हो रहा है, जो शिशु और मां दोनों के लिए खतरनाक है.
  • सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी: जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत भुगतान में देरी जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं.

राजस्थान में हर चौथी लाडो का होता है बाल विवाह: डॉ. मीता सिंह कहती हैं कि एनएफएचएस-5 सर्वे में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं से उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो 25 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी 18 से कम उम्र में हुई है. हालांकि, पिछले डेटा के हिसाब से इस बार 8 फीसदी का सुधार है, लेकिन यह काफी नहीं है. पिछले कई सालों से बाल विवाह रोकने को लेकर सरकार और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं. तमाम प्रयास और कानून का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर राजस्थान में हर चौथी लड़की का बाल विवाह होता है तो यह बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है.

Health Awareness Camp Dungarpur
डूंगरपुर ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य जागरूकता शिविर (Source : Dr. Meeta Singh)

5 साल में आने वाले इस सर्वे में अगर हमने 10 फीसदी सुधार कर पाए हैं तो यह हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. इस रिपोर्ट के बाद में लगता है कि सरकार को एक बार फिर बाल विवाह को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाल विवाह से बच्ची कम उम्र में मां बनती है. कम उम्र में बच्चे होने से शिशु स्वस्थ नहीं होते और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है.

