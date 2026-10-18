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धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में पाइप के अंदर फंसा बच्चा, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग निकाला गया सुरक्षित

बच्चे का रेस्क्यू करते हुए लोग ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के बलियापुर स्थित बेलगड़िया टाउनशिप में पानी की सप्लाई के लिए रखे गए पाइप में एक बच्चा फंस गया. बच्चे की पहचान आयुष के रूप में हुई है. पाइप के अंदर बच्चे के फंसने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इस घटना के बाद खुले मैदान में बड़ी संख्या में पाइप रखे जाने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.