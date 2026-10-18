धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में पाइप के अंदर फंसा बच्चा, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग निकाला गया सुरक्षित
धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में जलापूर्ति के लिए एक पाइप में फंसे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 8:20 PM IST
धनबाद: जिले के बलियापुर स्थित बेलगड़िया टाउनशिप में पानी की सप्लाई के लिए रखे गए पाइप में एक बच्चा फंस गया. बच्चे की पहचान आयुष के रूप में हुई है. पाइप के अंदर बच्चे के फंसने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
इस घटना के बाद खुले मैदान में बड़ी संख्या में पाइप रखे जाने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.
खेलते-खेलते पाइप के अंदर चला गया बच्चा
मामला बेलगड़िया टाउनशिप का है, जहां दामोदर नदी से जलापूर्ति के लिए हजारों पाइप मैदान में रखे गए हैं. इसी दौरान खेलते समय आयुष एक पाइप के अंदर चला गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया. बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश शुरू की. मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद बेलगड़िया टीओपी की टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस और ग्रामीणों की कोशिशों से बाहर निकला बच्चा
बेलगड़िया टीओपी प्रभारी एमडी इरफान अंसारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया. पाइप को हटाने के लिए एक गाड़ी भी मंगाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त कोशिश रंग लाई और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
असुरक्षित पाइप पर आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मैदान में असुरक्षित तरीके से पाइप रखे जाने पर नाराजगी जताई. ग्रामीणों का कहना है कि खुले में इस तरह पाइपों का ढेर लगा रहने से बच्चों के लिए खतरा बना रहता है. उन्होंने संबंधित विभाग से पाइपों को व्यवस्थित तरीके से रखने और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने की मांग की है.
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