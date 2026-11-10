Dahar 2.O: झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश में घर-घर पहुंचेंगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग
झारखंड में डहर 2.0 के तहत बाल पंजीकरण सर्वे शुरू हो गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 9:07 PM IST
रांचीः झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है.
इसके तहत एक ओर स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के लिए राज्यव्यापी घर-घर सर्वे शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के 33.39 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे. इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने के साथ स्कूलों में नामांकन और नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना है.
डहर 2.0 से होगी बच्चों की पहचान
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की ओर से 10 नवंबर 2026 से बाल पंजीकरण सर्वेक्षण शुरू किया गया है. यह अभियान 1 जनवरी 2027 तक चलेगा, जबकि 10 जनवरी तक आंकड़ों का अंतिम सत्यापन और प्रमाणीकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत तीन से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान की जाएगी. सर्वे में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कभी स्कूल में नामांकन नहीं कराया है या किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है.
इस अभियान के लिए डहर 2.0 डिजिटल पोर्टल और एप का इस्तेमाल किया जा रहा है. शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं और उसे ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है. छह से 18 वर्ष तक के बच्चों के पुराने स्कूल रिकॉर्ड, पहचान संबंधी विवरण और पढ़ाई छोड़ने के कारणों की जानकारी भी बाल पंजी में दर्ज की जा रही है. इससे स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी.
शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दी गई जिम्मेदारी
सर्वे को निर्धारित समय में पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दी गई है. अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन समितियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. सर्वे में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और वेतन रोकने जैसे प्रावधान भी निर्देशों में शामिल किए गए हैं. यह अभियान राज्य में जीरो ड्रॉपआउट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ स्कूल बैग
दूसरी ओर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्कूल किट योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले 33,39,234 बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग देने की तैयारी है. इस योजना के लिए 50.63 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. बैग की आपूर्ति प्रखंड स्तर से स्कूलों तक किए जाने की व्यवस्था है.
बच्चों की कक्षा के अनुसार बैग का रंग भी अलग-अलग रखा गया है. कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को गुलाबी, कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को आसमानी और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को गहरे नीले रंग के बैग दिए जाएंगे. बैग वाटर रेसिस्टेंट कपड़े से तैयार किए गए हैं. इनमें बच्चों की सुविधा के लिए कुशन वाली पट्टियां, पानी की बोतल रखने के लिए अलग पॉकेट और 4×3 इंच की पारदर्शी नेमप्लेट पॉकेट होगी. इसमें विद्यार्थी का नाम, स्कूल, रोल नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकेगा। बैग की क्षमता 25 किलोग्राम वजन सहने की बताई गई है.
नवंबर में 50.63 करोड़ रुपये के बजट और टेंडर प्रक्रिया को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद बैग की आपूर्ति की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. विभागीय निर्देश के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही बच्चों को बैग उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. अप्रैल से मई के बीच सभी स्कूलों में बैग वितरण पूरा किया जाना है, ताकि विद्यार्थियों को नई किताबों के साथ नए बैग भी मिल सकें.
जिलावार आवंटन में गिरिडीह को लगभग 3.05 लाख और पलामू को 2.80 लाख बैग मिलेंगे. वहीं, रांची जिले के 1,41,503 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा.
JEPC ने जारी किया निर्देश
JEPC की ओर से जारी प्रशासनिक निर्देशों और विभागीय स्वीकृति के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है.
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