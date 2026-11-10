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Dahar 2.O: झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश में घर-घर पहुंचेंगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद भवन (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है.

इसके तहत एक ओर स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के लिए राज्यव्यापी घर-घर सर्वे शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के 33.39 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे. इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने के साथ स्कूलों में नामांकन और नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना है.