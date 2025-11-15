ETV Bharat / state

चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने दी दबिश, पेंड्रा में मजदूरी करते हुए 3 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के पेंड्रा कृषि उपज मंडी परिसर में शनिवार को आईसीपीएस (इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम) एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की. विभाग को सूचना मिली थी कि मंडी परिसर में चल रहे चबूतरा और शेड निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने नाबालिग बच्चियों को मजदूरी में लगाया है. सूचना की पुष्टि के बाद विभागीय टीम ने मौके पर अचानक दबिश दी.

किया गया रेस्क्यू: जांच के दौरान टीम ने देखा कि निर्माणाधीन शेड के पास तीन नाबालिग बच्चियां श्रमिक कार्य में लगी हुई थीं. बच्चियां भारी भरकम रेत गिट्टी ढोने जैसे कठिन काम कर रही थीं. अधिकारियों ने तुरंत ही बाल श्रम माने जाने वाले इस कृत्य को गंभीरता से लिया. इसके बाद 3 बच्चियों को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

ठेकेदार से भी पूछताछ: टीम ने बताया कि रेस्क्यू के बाद तीनों नाबालिग बच्चियों को सुरक्षा और देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंपा गया है. वहीं, निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों और ठेकेदार से लगातार पूछताछ जारी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के तहत इस मामले में आगे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग बाल संरक्षण से जुड़े मामलों पर बेहद सख्त है. नाबालिगों से मजदूरी कराए जाना गंभीर लापरवाही है. लोगों से भी अपील है कि कहीं भी बाल श्रम हो रहा हो तो तत्काल विभाग को सूचित करें, ताकि बच्चों को इस शोषण से बचाया जा सके.- जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अमित सिन्हा

नाबालिग बच्चियों के परिजनों को भी सूचना भेजकर उन्हें बुलाया जा रहा है. विभागीय टीम परिजनों की काउंसलिंग करने की तैयारी कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो.