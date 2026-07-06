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दिल्ली के 5,633 स्कूलों में 25 दिनों में ‘बाल संरक्षण समितियों’ का होगा गठन

सभी 5,633 स्कूलों में अनिवार्य रूप से ‘बाल संरक्षण समितियों’ का गठन सुनिश्चित ( ETV Bharat )

बैठक में जानकारी दी गई कि 17 जून को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के अनुरूप जुलाई को ‘बाल संरक्षण माह’ के रूप में मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सुरक्षा कार्यक्रम केवल जुलाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें दिल्ली के सभी शैक्षणिक और बाल देखभाल संस्थानों की नियमित और स्थायी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और भयमुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. सोमवार को लोक निवास में हुई बैठक में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों में अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलाई माह के अंत तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में अनिवार्य रूप से ‘बाल संरक्षण समितियों’ का गठन सुनिश्चित किया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, एमसीडी, एनडीएमसी और निजी स्कूलों में एक विस्तृत चेक लिस्ट लागू की जा रही है. उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय इस चेक लिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करे और इसका प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करे. साथ ही, स्कूलों में पॉक्सो मामलों के निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

जागरूकता के लिए संयुक्त दल और विशेष अभियान

महिला एवं बाल विकास विभाग अब आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर बाल देखभाल संस्थानों तक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएगा. इसके तहत बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके लिए वीडियो, मोबाइल वाहन और मुद्रित सामग्री का सहारा लिया जाएगा. साथ ही, अभिभावकों, शिक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस और स्कूल प्रमुखों को मिलाकर संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे, जो स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखेंगे.

दिल्ली पुलिस की विशेष निगरानी

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि स्कूलों के साथ-साथ पार्कों, झुग्गी-बस्तियों और अनाथालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. हर जिले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सीधे महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ को रिपोर्ट करेंगे. उपराज्यपाल ने पुलिस को पॉक्सो के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही यह भी कहा कि किशोरों के मामलों में परामर्श और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके.

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