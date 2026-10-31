मासूम बच्चों के कंधों पर किताबों का बोझ, सख्त हुआ बाल संरक्षण आयोग
बच्चों को भारी बस्तों से राहत दिलाने छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को कड़ी अनुशंसा भेजी है. प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 9:14 AM IST
रायपुर: किसी के कंधों पर सपनों का बोझ होना चाहिए, लेकिन आज स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे किताबों से भरे भारी बस्तों का बोझ उठा रहे हैं. सुबह स्कूल जाते वक्त नन्हे कंधों पर लटकता भारी बैग उनकी सेहत पर कितना भारी पड़ रहा है, इसे लेकर अब बाल संरक्षण आयोग सख्त हो गया है. बच्चों को भारी बस्तों से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को कड़ी अनुशंसा भेजी है. आयोग ने साफ कहा है कि बच्चों के बस्ते का वजन उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप तय होना चाहिए.
बच्चों के वजन का 10 फीसदी से ज्यादा न हो बस्ता
आयोग ने NEP 2020 और NCERT की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए अनुशंसा की है कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आयोग के मुताबिक भारी बस्ते बच्चों की रीढ़, कंधों और शारीरिक मुद्रा पर लंबे समय तक नकारात्मक असर डाल सकते हैं.
नर्सरी से यूकेजी तक नो बैग, नो टेक्स्टबुक
छोटे बच्चों को बस्तों के बोझ से पूरी तरह राहत देने की दिशा में आयोग ने अहम सुझाव दिया है. नर्सरी से यूकेजी तक 'नो बैग, नो टेक्स्टबुक' व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की गई है. वहीं कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देने का सुझाव भी दिया गया है. कक्षा 1-2 के लिए बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो और कक्षा 3-5 के लिए 1.7 से 2.5 किलो तक रखने की बात कही गई है.
हर कक्षा के लिए तय हो बस्ते का वजन
आयोग ने कक्षा 6-7 के लिए 2 से 3 किलो, कक्षा 8 के लिए 2.5 से 4 किलो, कक्षा 9-10 के लिए 2.5 से 4.5 किलो और कक्षा 11-12 के लिए 3.5 से 5 किलो तक बस्ते का वजन निर्धारित करने की अनुशंसा की है. यानी अब हर कक्षा के हिसाब से बच्चों के बस्ते का बोझ सीमित करने पर जोर है.
10 बैगलेस डे आयोजित करने का सुझाव
आयोग ने NEP 2020 के पैरा 4.26 के अनुसार साल में 10 बैगलेस डे आयोजित करने का सुझाव दिया है. इन दिनों बच्चों को किताबी बोझ से दूर रखकर गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा से जोड़ने की बात कही गई है.
डिजिटल पढ़ाई और स्कूलों में वजन मापने की व्यवस्था
भारी किताबों का बोझ कम करने के लिए DIKSHA और e-Pathshala जैसे डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है. साथ ही प्रत्येक स्कूल में डिजिटल तौल मशीन, बैग वेट रजिस्टर, किताबों पर वजन का प्रिंट और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है.
बच्चों का बचपन किताबों के बोझ तले न दबे
बाल संरक्षण आयोग ने शासन से इन सुझावों पर विचार कर सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है. हालांकि, अभी ये अनुशंसाएं हैं, लागू सरकारी आदेश नहीं। अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. सवाल सिर्फ बस्ते के वजन का नहीं, बल्कि उन मासूम कंधों और उनके स्वस्थ भविष्य का है, जिन्हें किताबों का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान मिलनी चाहिए.
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