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मासूम बच्चों के कंधों पर किताबों का बोझ, सख्त हुआ बाल संरक्षण आयोग

बाल संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: किसी के कंधों पर सपनों का बोझ होना चाहिए, लेकिन आज स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे किताबों से भरे भारी बस्तों का बोझ उठा रहे हैं. सुबह स्कूल जाते वक्त नन्हे कंधों पर लटकता भारी बैग उनकी सेहत पर कितना भारी पड़ रहा है, इसे लेकर अब बाल संरक्षण आयोग सख्त हो गया है. बच्चों को भारी बस्तों से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को कड़ी अनुशंसा भेजी है. आयोग ने साफ कहा है कि बच्चों के बस्ते का वजन उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप तय होना चाहिए.

बच्चों के वजन का 10 फीसदी से ज्यादा न हो बस्ता आयोग ने NEP 2020 और NCERT की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए अनुशंसा की है कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आयोग के मुताबिक भारी बस्ते बच्चों की रीढ़, कंधों और शारीरिक मुद्रा पर लंबे समय तक नकारात्मक असर डाल सकते हैं.