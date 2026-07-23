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सूरजपुर में धान रोपाई करने जा रहे बच्चों को बाल संरक्षण आयोग ने छुड़ाया

चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई कार्रवाई की.

STRICTNESS ON CHILD LABOR
बाल संरक्षण आयोग ने छुड़ाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
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सूरजपुर: लगातार हो रही बारिश से खेती-किसानी के काम में ग्रामीण जुटे हैं. ज्यादातर किसान ये चाहते हैं कि जल्द जल्द रोपा हो जाए. जल्द रोपा लगाने के चक्कर में वो बच्चों को भी खेतों पर काम में ले जाने से नहीं चूक रहे. सूरजपुर विकासखंड के नमदगिरी चौक से बाल मजदूरी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां खेतों में रोपा लगवाने के लिए स्कूली बच्चों से काम कराया जा रहा था, चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की.

बच्चों को ले जा रहे थे रोपा लगवाने

बाल संरक्षण आयोग की टीम ने खेत में काम कर रहे बच्चों को रेस्क्यू किया. बीते 2 दिनों में टीम के द्वारा 23 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है. जिन बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया वो उन को पिकअप वाहन के जरिए खेत पर ले जाने की तैयारी थी. लेकिन उससे पहले ही इस बात की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन को लग गई. जिसके बाद आयोग ने ये कार्रवाई की. जिन बच्चों से खेत में रोपा लगवाया जा रहा था वो सभी छठी से नवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं.

बाल संरक्षण आयोग ने छुड़ाया (ETV Bharat)

मासूम बच्चों से इस तरह का काम कराना कानून अपराध है. पकड़े जाने और दोष सिद्ध होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारी अपील है कि बच्चों से इस तरह के काम न कराएं जाएं. हम जिले में लगातार निगरानी कर रहे हैं: मनोज जायसवाल, अधिकारी, बाल संरक्षण, सूरजपुर

बाल संरक्षण आयोग की सख्ती

रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति में रखा गया है. आयोग ने बच्चों के परिजनों को बुलाया और उन्हें समझाइश दिया गया की बच्चों को स्कूल भेजें न कि खेत पर काम करने. अधिकारियों का कहना है कि रोपा सीजन के दौरान दूसरे गांवों से बच्चों को लाकर खेतों में काम कराने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इसलिए ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

आयोग की परिजनों से अपील

आयोग ने कहा कि जहां भी बच्चों से मजदूरी कराए जाने की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल टीम भेजकर कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में कई बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अभियान लगातार जारी है. परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है कि बच्चों का स्थान खेतों में नहीं बल्कि स्कूल में है, उन्हें शिक्षा से जोड़ना परिवार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में बच्चे बेहतर जीवन और रोजगार के अवसर हासिल कर सकें.

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