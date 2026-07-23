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पीली चिट्ठी, केसरिया पाती के बाद अब काली पाती: बालकवि मनीष सेन का राजस्थानी भाषा के लिए अनोखा विरोध

बालकवि मनीष ने राज्यपाल को पत्र भेजकर कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा का विभाग खोला जाना चाहिए.

recognition of Rajasthani language
चिट्ठी दिखाते बालकवि मनीष (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 3:11 PM IST

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झालावाड़: राजस्थानी भाषा के सम्मान के लिए झालावाड़ के सरड़ा गांव के बालकवि मनीष कुमार सेन ने अनोखा मौन विरोध किया. उन्होंने काले कागज पर सफेद स्याही से 'काळी पाती' लिखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजी. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को सफेद कागज पर काली स्याही से पत्र भेजा. मनीष का आरोप है कि विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विभाग नहीं है, लेकिन मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं. इसे मातृभाषा की उपेक्षा बताया. इससे पहले वे पीएम मोदी को 'पीली चिट्ठी' और सीएम को 'केसरिया पाती' भेज चुके हैं. नए पत्र में उन्होंने लिखा— 'मायड़ को अपमान देख, कालो कीधो नाम.' मनीष ने मांग की कि राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए और सभी विश्वविद्यालयों में इसका विभाग खोला जाए. उन्होंने कहा कि यदि सम्मान नहीं मिला तो लोक विरासत मिट जाएगी.

बालकवि मनीष सेन बताते हैं कि राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में अभी तक राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विभाग स्थापित नहीं हुआ है. इसी बीच राजभवन की ओर से विश्वविद्यालयों में 'शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र' स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इससे प्रदेशभर के राजस्थानी भाषा प्रेमियों में नाराजगी है. मनीष ने इसे मातृभाषा की उपेक्षा बताते हुए मौन विरोध का यह अनूठा तरीका अपनाया.

मनीष कुमार सेन ,बाल कवि (ETV Bharat Jhalawar)

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यह पहली बार नहीं है जब मनीष ने भाषा के लिए आवाज उठाई हो. राजस्थानी भाषा दिवस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीले कागज पर लाल स्याही से लिखी 'पीली चिट्ठी' भेजी थी. उस पत्र का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आया था. राजस्थान स्थापना दिवस पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को केसरिया कागज पर लाल स्याही से लिखी 'केसरिया पाती' भेजकर राजस्थानी भाषा को सम्मान दिलाने की मांग दोहराई थी, लेकिन अब विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा विभाग के बजाय अन्य प्रांतीय भाषा को महत्व देने की तैयारी से वे आहत हैं.

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मुख्यमंत्री को भेजी काळी पाती (ETV Bharat Jhalwar)

मायड़ का अपमान देख कालो कीधो नाम: मनीष का कहना है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रांतीय भाषा अध्ययन केंद्र खोलने की पहल से करोड़ों राजस्थानियों का हृदय आहत हुआ है. इसी पीड़ा ने उन्हें 'काळी पाती' लिखने के लिए विवश किया. मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने हाड़ौती और मानक राजस्थानी भाषा के समन्वय से अपनी लोकगीतकार दादी धापू बाई सेन को याद करते हुए लिखा: 'सरड़ा धाम री माटी स्यूं, मनीष करे परणाम, मायड़ को अपमान देख, कालो कीधो नाम.' पत्र में उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान की धरती पर ही राजस्थानी भाषा को सम्मान नहीं मिला तो दादी जैसी हजारों लोक कलाकारों की विरासत मिट जाएगी.

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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को सफेद कागज पर काली स्याही से पत्र भेजा (ETV Bharat Jhalwar)

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द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग: बालकवि ने राज्य सरकार से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राजस्थानी भाषा को तत्काल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाए. साथ ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र राजस्थानी भाषा विभाग और शोध केंद्र स्थापित किए जाएं. मनीष ने कहा कि वे अन्य प्रांतीय भाषाओं के अध्ययन केंद्रों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी समान पहचान और संस्थागत दर्जा मिलना चाहिए. राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. मनीष अपनी दादी से प्रेरित होकर मायड़ और राजस्थानी भाषा में कई कविताएं और गीत लिख चुके हैं. उनका यह मौन विरोध अब केवल एक पत्र नहीं, बल्कि राजस्थानी भाषा और लोक विरासत के सम्मान की नई मुहिम है.

Last Updated : July 23, 2026 at 3:11 PM IST

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