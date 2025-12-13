ETV Bharat / state

सगी मां और सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम का किया था कत्ल, तलवार से गला काटकर नाले में फेंका था शव, दोषियों को उम्रकैद

यमुनानगर में कातिल माता-पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों ने मिलकर 3 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या की थी.

बच्चे की हत्या के दोषी माता-पिता को उम्रकैद
बच्चे की हत्या के दोषी माता-पिता को उम्रकैद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर का एक ऐसा मामला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. 3 साल पहले मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक दिया गया था. यह जघन्य अपराध किसी और ने नहीं, बल्कि उसी बच्चे की सगी मां और सौतेले पिता ने किया था. कोर्ट ने दिल दहला देने वाले इस मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर इंसाफ किया है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, 11 दिसंबर 2022 को एक गोताखोर को नाले में पड़ी बोरी से तेज दुर्गंध आई. जब बोरी खोली गई, तो अंदर तीन साल के मासूम वरुण की क्षत-विक्षत लाश थी. उसके पैर काटे गए थे, गर्दन पर तलवार के कई वार थे. यह दृश्य किसी भी इंसान की रूह को कंपा देने वाला था. मां की ममता के साथ-साथ इंसानियत के भी टुकड़े किए गए थे.

माता-पिता ही निकले हत्यारे: पुलिस ने इस मामले में हर एंगल से जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज खंगाल गए. एक सफेद रंग की कार बार-बार घटनास्थल के आसपास आती-जाती दिखी. कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार सच्चाई सामने आई. मासूम की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसकी सगी मां सीमा और सौतेले पिता तरसेम ने ही की थी.

दोनों दोषियों को उम्रकैद: मामले की सुनवाई के दौरान तमाम सबूत अदालत के सामने रखे गए. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एस. डिमरी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही सौतेले पिता तरसेम पर 22 हजार रुपये और मां सीमा पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा (Etv Bharat)

बेरहमी से की गई मासूम की हत्या: मामले की गंभीरता बताते हुए जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने बताया कि यह एक अत्यंत गंभीर और अमानवीय अपराध था. अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि रात के समय जब मासूम बच्चा सो रहा था तो उसके सौतेले पिता तरसेम ने तलवार से बच्चे के गले और गर्दन पर कई वार किए. जिससे वरुण की दर्दनाक मौत हो गई".

सीसीटीवी से मिले सुराग: सुधीर सिंधर ने बताया कि "इसके बाद शव को बाथरूम में ले जाकर तरसेम ने तलवार से बच्चे की टांगे काटकर कई टुकड़े कर दिए और एक बोरी में भर दिए. इस जघन्य वारदात में बच्चे की सगी मां सीमा ने पूरा साथ दिया. पॉलीथिन में शव के टुकड़े भरने से लेकर गाड़ी की डिक्की तक ले जाने में महिला ने पूरा सहयोग किया. सीसीटीवी फुटेज में भी यह वारदात कैद हो गई".

