सोशल मीडिया में जल्दी अमीर बनने के देखता था तरीके, फिर हैवान बना युवक, 4-5 साल के मासूम की हत्या कर निकाले अंग
आरोपी ने निकाले गए अंगों को बाल्टी में रखा और शव को खेत के गड्ढे में दफनाया, जशपुर पुलिस ने किया खुलासा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 6:51 PM IST
जशपुर: सोशल मीडिया पर जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने की लालच में एक युवक मासूम का कातिल बन गया. जशपुर जिले के सन्ना थाना पुलिस ने 4-5 वर्षीय मासूम बालक जितेन्द्र राम की नृशंस हत्या के मामले का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मासूम को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और शराब पिलाने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके सीने और पेट को काटकर किडनी, फेफड़े एवं आंख निकालने की बात आरोपी ने अपने कथन में बताई है.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम लोढ़ेनापाठ महुआ निवासी रामजीत राम ने 7 नवंबर को अपने 4-5 वर्षीय पुत्र जितेन्द्र राम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रार्थी ने बताया कि वह करीब एक वर्ष पहले अपने परिवार के साथ मजदूरी करने ग्राम सन्ना आया था और डेम के पास झोपड़ी में रहता है. आगे प्रार्थी ने बताया कि उसका ममेरा भाई बासुदेव उर्फ टंगनू ग्राम गोर्रापाठ निवासी है जो कभी-कभी उसके घर आना-जाना करता था.
शराब पीने के बाद निकला आरोपी
प्रार्थी के अनुसार, 5 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू उसके घर के पास पहुंचा और उसे एक और परिचित के साथ अपने साथ शराब पीने के लिए ले गया. शराब पीने के बाद रामजीत और दूसरा व्यक्ति बस स्टैंड की ओर चले गए, जबकि आरोपी अपनी झोपड़ी की ओर चला गया.
जब रामजीत वापस अपनी झोपड़ी पहुंचा तो उसका बेटा जितेन्द्र वहां नहीं मिला. परिवार ने आसपास तलाश शुरू की. इसी दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसने बच्चे को बासुदेव के साथ जाते देखा है. परिजनों ने आसपास के गांवों और खेतों में काफी तलाश की, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चला.
खेत के गड्ढे में मिला मासूम का शव
7 नवंबर की सुबह रामजीत अपने परिजनों के साथ दोबारा बालक की तलाश में निकला. इसी दौरान एक ग्रामीण को खेत के पास पानी से भरे गड्ढे में बोरी दिखाई दी. बोरी के अंदर कंबल और गोधड़ी में लिपटा हुआ मासूम का शव मिट्टी से हल्का दबा हुआ मिला. शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की गई.
सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के तरीके खोजता था
मामले की गंभीरता को देखते हुए जशपुर पुलिस ने संदेही बासुदेव उर्फ टंगनू उम्र 27 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक वर्ष पहले मजदूरी करने ग्राम सन्ना आया था. वह एक व्यक्ति के खेत में साग-सब्जी की फसल उगाने का काम करता था और वहीं बनी झोपड़ी में रहता था.
आरोपी के अनुसार, वह अधिक पैसा कमाना चाहता था. इसी वजह से वह सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के अलग-अलग तरीके तलाशता रहता था. इसी दौरान उसके मन में छोटे बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने का का विचार आया. पुलिस के मुताबिक, इसी आपराधिक सोच के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया.
मुर्गा और शराब खरीदकर मासूम को पिलाई शराब
आरोपी ने अपने कथन में बताया कि 5 नवंबर की सुबह वह काम पर जाने के दौरान रामजीत राम के घर के पास पहुंचा था. वहां रामजीत और एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ शराब पीने के बाद वह दोनों को छोड़कर वापस लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसे रामजीत का 4-5 वर्षीय बेटा जितेन्द्र मिला. आरोपी उसे बहला-फुसलाकर गुलाम अंसारी के खेत में बनी झोपड़ी में ले गया.
इसके बाद वह बच्चे को लेकर सन्ना खुटाटांगर पहुंचा, जहां से शराब और मुर्गा खरीदा. वापस लौटकर उसने मुर्गा बनाया और बालक को भी शराब पिलाई. पुलिस के अनुसार, शराब पीने के बाद बालक नशे में सो गया. इसी दौरान आरोपी ने पहले से अपने पास रखे चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी.
शरीर से निकाले अंग, बाल्टी में रखकर छिपाया
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि मासूम की हत्या करने के बाद उसने उसी चाकू से उसके सीने और पेट को काटकर किडनी, फेफड़े और आंख निकाल लिए. इन अंगों को उसने प्लास्टिक की बाल्टी में रखा. इसके बाद शव को कंबल और गोधड़ी में लपेटकर बोरी में भर दिया और गड्ढे में दफन कर दिया.
आरोपी की निशानदेही पर कई सामग्री मिली
आरोपी ने घटना में इस्तेमाल चाकू, फावड़ा और बाल्टी में रखे अंगों को भी बांस झाड़ के पास गड्ढा खोदकर छिपा दिया था, ताकि किसी को वारदात का पता न चल सके. आरोपी बासुदेव की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे का शव, हत्या में प्रयुक्त चाकू, फावड़ा, प्लास्टिक की बाल्टी में रखे अंग और आरोपी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.
प्रारंभिक विवेचना में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर अधिक पैसा कमाने के तरीके तलाश रहा था और इसी दौरान उसके मन में बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने का विचार आया. इस तरह की आपराधिक मानसिकता बेहद गंभीर है.-डॉ. लाल उमेद सिंह, SSP
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.