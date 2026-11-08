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सोशल मीडिया में जल्दी अमीर बनने के देखता था तरीके, फिर हैवान बना युवक, 4-5 साल के मासूम की हत्या कर निकाले अंग

सोशल मीडिया में जल्दी अमीर बनने के देखता था तरीके, फिर हैवान बना युवक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर: सोशल मीडिया पर जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने की लालच में एक युवक मासूम का कातिल बन गया. जशपुर जिले के सन्ना थाना पुलिस ने 4-5 वर्षीय मासूम बालक जितेन्द्र राम की नृशंस हत्या के मामले का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मासूम को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और शराब पिलाने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसके सीने और पेट को काटकर किडनी, फेफड़े एवं आंख निकालने की बात आरोपी ने अपने कथन में बताई है.

जशपुर जिले के सन्ना थाना पुलिस ने मासूम की हत्या का खुलासा किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है पूरा मामला? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम लोढ़ेनापाठ महुआ निवासी रामजीत राम ने 7 नवंबर को अपने 4-5 वर्षीय पुत्र जितेन्द्र राम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रार्थी ने बताया कि वह करीब एक वर्ष पहले अपने परिवार के साथ मजदूरी करने ग्राम सन्ना आया था और डेम के पास झोपड़ी में रहता है. आगे प्रार्थी ने बताया कि उसका ममेरा भाई बासुदेव उर्फ टंगनू ग्राम गोर्रापाठ निवासी है जो कभी-कभी उसके घर आना-जाना करता था.