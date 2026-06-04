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बच्ची की मां ने गंगरेल डैम में लगाई छलांग, फरिश्ता बनकर पहुंची वाटर एंबुलेंस टीम

पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक तनाव में थी और उसी वजह से उसने ये घातक कदम उठाया.

Woman jumps into dam
वाटर एंबुलेंस टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: गंगरेल डैम घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने यहां पर वाटर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरह की दुर्घटना होने पर तत्काल मरीज को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सके. गुरुवार को एक महिला अपनी तीन साल की बच्ची के साथ गंगरेल डैम पर बने मां अंगारमोती मंदिर के पास पहुंची. महिला ने अपनी बच्ची को डैम के किनारे छोड़ दिया और डैम में छलांग लगा दी.

महिला ने डैम में लगाई छलांग

महिला के डैम में कूदते ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई. किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर महिला ने डैम में क्यों छलांग लगाई. लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना वाटर एंबुलेंस टीम को दी. वाटर एंबुलेंस टीम ने महज पांच मिनट के भीतर पहुंचकर महिला को सुरक्षित डैम से बाहर निकाल लिया. महिला को प्राथमिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. डॉक्टरों के मुताबिक महिला पूरी तरह से स्वस्थ है. पुलिस की टीम अब महिला से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ये घातक कदम क्यों उठाया.

वाटर एंबुलेंस टीम (ETV Bharat)

थाना प्रभारी के माध्यम से सूचना मिली थी कि अंगारमोती मंदिर के पीछे हनुमान मंदिर के पास एक महिला को डूबने से बचाया गया है. महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. उसके स्वस्थ होने और विस्तृत पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

पति पर लगाए गंभीर आरोप

प्राथमिक पूछताछ में महिला ने बताया कि वो पारिवारिक विवाद के चलते परेशान थी. महिला ने ये भी बताया कि उसके फोन पर कुछ दिनों से लगातार अंजान नंबरों से कॉल भी आ रहे हैं, जिससे वो मानसिक दबाव में थी और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया. महिला ने बताया कि उसका पति भी उसके साथ गाली गलौच किया करता है. महिला ने बताया कि मायके वाले भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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