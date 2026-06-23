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सोशल मीडिया पर शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दो के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

NCMEC की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलर्ट भेजने के बाद आगरा साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र (प्रतीकात्मक चित्र)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:46 PM IST

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आगरा : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने के मामले में दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यूएसए की संस्था 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन' (NCMEC) की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलर्ट भेजने के बाद आगरा साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

दरअसल, इंस्टाग्राम पर अलग-अलग दो युवक ने बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री शेयर की थी. इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने दोनों ही आरोपियों की पहचान करके मुकदमे दर्ज किए हैं. अब दोनों ही मामले में आरोपियों को नोटिस जारी की जाएगी. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने का ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के नरायच के पास स्थित चंद्रनगर का है, जिसमें चंद्रनगर निवासी विवेक कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट से मिली थी.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी विवेक कपिल की आईडी से तीन वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए थे. इस मामले में जीमेल आईडी और आईपी एड्रेस से आरोपी की पहचान हुई तो मुकदमा दर्ज किया गया है. दूसरा मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव अभयपुरा निवासी अंशु के खिलाफ दर्ज किया गया है. जिसमें एक बच्ची का वीडियो आरोपी के नाम से बनी आईडी से शेयर किया गया था. जिसकी छानबीन में सामने आया कि तीन लोगों ने यह वीडियो डाउनलोड भी किए हैं. अब पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी में अन्य तीन के भी नाम हैं. जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे की गई आरोपियों की पहचान

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने के मामले में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म अपने सर्वर पर किसी भी संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री का पता लगाने के लिए एआई टूल्स का उपयोग करते हैं. जब भी इन कंपनियों को कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है तो वे इसकी रिपोर्ट सीधे एनसीएमईसी पोर्टल पर करती हैं.

आम जनता भी इस पोर्टल पर सीधे रिपोर्ट कर सकती है. यह पोर्टल इन रिपोर्ट्स की जांच करता है. आरोपी के आईपी एड्रेस व लोकेशन के आधार पर उस देश की जांच एजेंसियों को डेटा भेजता है. भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पोर्टल से सीधे जुड़ा है. जब कोई भारतीय यूजर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड या डाउनलोड करता है तो एनसीआरबी जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजता है. राज्य की साइबर सेल और स्थानीय पुलिस को ट्रांसफर करता है.

आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत कार्रवाई

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है. आगरा में दोनों ही मामले साइबर क्राइम थाना की महिला एसआई की तहरीर पर दर्ज किए गए हैं. दोनों मामलों में पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत कार्रवाई की है, जिसमें दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है. दोनों ही मामले में अब आरोपी को नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही साक्ष्य संकलन करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.

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