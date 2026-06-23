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सोशल मीडिया पर शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दो के खिलाफ FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

प्रतीकात्मक चित्र ( प्रतीकात्मक चित्र )

आगरा : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने के मामले में दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यूएसए की संस्था 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन' (NCMEC) की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलर्ट भेजने के बाद आगरा साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर अलग-अलग दो युवक ने बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री शेयर की थी. इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने दोनों ही आरोपियों की पहचान करके मुकदमे दर्ज किए हैं. अब दोनों ही मामले में आरोपियों को नोटिस जारी की जाएगी. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने का ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के नरायच के पास स्थित चंद्रनगर का है, जिसमें चंद्रनगर निवासी विवेक कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट से मिली थी. डीसीपी ने बताया कि आरोपी विवेक कपिल की आईडी से तीन वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए थे. इस मामले में जीमेल आईडी और आईपी एड्रेस से आरोपी की पहचान हुई तो मुकदमा दर्ज किया गया है. दूसरा मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव अभयपुरा निवासी अंशु के खिलाफ दर्ज किया गया है. जिसमें एक बच्ची का वीडियो आरोपी के नाम से बनी आईडी से शेयर किया गया था. जिसकी छानबीन में सामने आया कि तीन लोगों ने यह वीडियो डाउनलोड भी किए हैं. अब पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी में अन्य तीन के भी नाम हैं. जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे की गई आरोपियों की पहचान