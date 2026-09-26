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रांची स्टेशन से चार साल का मासूम लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग, छत्तीसगढ़ से पहुंचा था झारखंड

रांची रेलवे स्टेशन से लापता हुए बच्चे का दो दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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रांची रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 12:10 PM IST

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रांची: रांची रेलवे स्टेशन से लापता चार साल का बच्चा अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. 24 सितंबर को स्टेशन परिसर से लापता हुए विवान कुमार की तलाश में पुलिस ने कई स्तरों पर जांच शुरू कर दी है. लापता बच्चे को खोजने के लिए एसआईटी गठित की गई है और शहर के अलग-अलग थानों की टीमों को लगाया गया है.

100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए

बच्चों की तलाश में लगे पुलिस अफसरों में से एक ने बताया कि पुलिस अब तक स्टेशन और उसके आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख चुकी है. जिसमें एक युवक बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई पड़ा है. बच्चा उस आदमी का हाथ पकड़कर बड़े आराम से उसके साथ चलता हुआ नजर आ रहा है.

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का फोकस अब उस युवक की पहचान पर है. फुटेज में युवक ने हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन रखी है. उसके आसपास कुछ अन्य युवक भी दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इन सभी की गतिविधियों और पहचान की जानकारी जुटा रही है.

बच्चों के साथ रांची पहुंची थी महिला

विवान की मां दिलमेत राजवाड़े छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली हैं. महिला 24 सितंबर को अपने छह साल की बेटी प्रियंशी और चार साल के विवान के साथ ट्रेन से रांची पहुंची थीं. महिला के अनुसार, पारिवारिक विवाद और पति के शराब पीकर मारपीट करने से परेशान होकर वह 19 सितंबर को दोनों बच्चों को लेकर घर से निकली थी.

रांची पहुंचने के बाद महिला ने रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर के पास दोनों बच्चों और अपना सामान रखा था. इसके बाद वह अंबिकापुर लौटने के लिए बस की जानकारी लेने ऑटो चालकों से बातचीत करने लगी. इसी दौरान उसकी नजर बच्चों से हट गई और कुछ ही देर बाद विवान वहां से लापता हो गया. बच्चे को आसपास तलाशने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो महिला चुटिया थाना पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी से जुड़े सुराग जुटाने शुरू किए.

तलाश में जुटी टीम

बच्चे की तलाश के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने एसआईटी का गठन किया है. सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में टीम काम कर रही है. इसमें तीन इंस्पेक्टर, एक दर्जन से ज्यादा दरोगा और तकनीकी टीम के सदस्य शामिल हैं. पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और आसपास के इलाकों में भी जांच कर रही है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्चे के स्टेशन से निकलने के संभावित रास्ते को ट्रैक किया जा रहा है. तकनीकी जांच के जरिए भी संदिग्ध लोगों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि बच्चे की तलाश जारी है.

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