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बलिया में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग; बच्चे की दर्दनाक मौत

बलिया: यूपी के बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुर दियर पांडे के डेरा में गुरुवार देर रात दर्दनाक हादसे हो गया. जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक 10 साल के युवक वीर यादव की गोली लगने से मौत हो गई. शादी कार्यक्रम में भगदड़ मच गय, लोग आनन फानन मे इधर-उधर भागने लगे.

बताया यह जा रहा है कि टेंट में चल रहे शादी और डांस कार्यक्रम में कुछ लोग नशे की हालत में थे. इस दौरान बिहार से आई बारात में एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग करने लगा कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं माना. इसी दौरान एक गोली 10 साल के बच्चा के पेट में लग जाने से मौके पर ही तड़प तड़प के मौत हो गई.

इसके बाद हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. वहीं गोली की आवाज सुनकर टेंट और शादी कार्यक्रम में भगदड़ मच गई. सूचना के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस व पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज, मृतक युवक के परिजनों के तहरीर पर रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दिया है, मौके पर पुलिस बल तैनात है.