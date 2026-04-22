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भीलवाड़ा में आखातीज पर रुकवाए बाल विवाह, 16 लोगों को किया पाबंद

जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया गया. पुलिस को 16 जगह बाल विवाह होने की सूचना मिली थी.

Office of the Superintendent of Police, Bhilwara
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:32 AM IST

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भीलवाड़ा: जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया. इसी कड़ी में पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 16 व्यक्तियों को पाबंद किया. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया एवं वैशाख पूर्णिमा यानी पीपल पूर्णिमा को अबूझ सावों पर बाल विवाह की आशंका ज्यादा रहती है.

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. जिले की बड़लियास पुलिस ने नारायण नाथ एवं दिलखुश नाथ, सदर थाना पुलिस ने नाथूलाल पिता भैरु गाडरी, लादी देवी पत्‍नी नाथूलाल गाडरी, लादूलाल पिता हीरालाल बैरवा, प्‍यारालाल पिता प्रतापलाल बैरवा, उदी देवी पत्नी प्‍यारालाल बैरवा एवं गांधीनगर पुलिस ने राजकुमार डाकोत पुत्र बगदीराम को पाबंद किया है. इसी प्रकार हेमलता पत्नी राजकुमार डाकोत, बीगोद पुलिस ने श्‍यामलाल पुत्र गोकुलनाथ, पिंकी पत्नी श्‍यामलाल, मांडलगढ़ पुलिस ने दूदा पिता हजारीलाल बैरवा, सीता देवी पत्नी दूदा बैरवा तथा शक्करगढ़ पुलिस ने रामपाल पिता भेरूलाल बैरवा, सीमा पुत्री रामपाल बैरवा व नीरूदेवी पत्नी शंकरलाल बैरवा समेत कुल 16 लोगों को पाबंद किया. इन्हें पाबंद करने से कई बाल विवाह रूक गए.

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एसपी ने कहा कि पढ़ने लिखने की उम्र में बाल विवाह गलत है. इसे लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया. पुलिस को जिले में 16 जगह बाल विवाह होने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस ने घर पहुंच कर बाल विवाह के लिए जिम्मेदारों को पाबंद किया.

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CHILD MARRIAGES STOPPED IN BHILWARA
BHILWARA POLICE AWARENESS CAMPAIGN
BHILWARA SP DHARMENDRA SINGH YADAV
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT

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