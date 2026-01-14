ETV Bharat / state

बारात आने से पहले पहुंच गए शादी रुकवाने वाले, जानिए, फिर क्या हुआ कुरूद गांव में

जिला प्रशासन को ये खबर लग चुकी थी कि यहां पर बाल विवाह कराया जा रहा है. डरे सहमे परिवार के लोग जब घर के बाहर पहुंचते हैं तो बाहर जिला प्रशासन की बड़ी टीम उनको खड़ी मिलती है. टीम परिवार वालों को बताती है कि उनको गुप्त सूचना मिली है कि यहां पर बाल विवाह का आयोजन किया जा रहा है. परिवार के लोग पहले ना नुकुर करते हैं और बात को टालने की कोशिश करते हैं. लेकिन मौके पर मौजूद टीम उनकी बातों में नहीं आती.

जिस घर में शादी का आयोजन था वहां मातम जैसा माहौल बन जाता है. परिवार और रिश्तेदार दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ. तभी परिवार के बड़े लोग आकर बताते हैं कि घर के बाहर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम खड़ी है.

धमतरी: शादी से पहले की रस्में घर में निभाई जा रही थीं. दुल्हन पक्ष के लोग घर में मंगल गीत गा रहे थे. ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चे आंगन में नाच गा रहे थे. घर के आंगन में बने मंडप को दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया जा रहा था. शादी कराने के लिए पंडितजी भी आ चुके थे. बस इंतजार था को बारात के आने और दूल्हे के गृहप्रवेश का. सबकुछ कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा था. तभी पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है. ढोल नगाड़ों की थाप थम जाती है. आंगन में नाच रहे बच्चों के पैर भी थम जाते हैं.

आधार कार्ड और मार्कशीट से हुआ उम्र का खुलासा

जांच टीम के सदस्य लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ मांगते हैं. परिवार के लोग आधार कार्ड और मैट्रिक की मार्कशीट उनको दिखाते हैं. आधार कार्ड और मार्कशीट की जांच में पता चलता है कि लड़के उम्र फिलहाल 19 साल 6 महीने है, जबकि लड़की बालिग है. टीम ने लड़के वालों को समझाया कि जब उनका लड़का 21 साल का हो जाए तब उसकी शादी कराएं. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनपर कार्रवाई भी की जा सकती है.

परिवार लड़के परिवार वालों ने महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन टीम को भरोसा दिया कि वो बेटे के बालिग होने पर ही विवाह करेंगे. टीम ने बताया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो नाबालिग लड़के का विवाह हो जाता.

जिला बाल संरक्षण अधिकारी का बयान

जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने कहा, कुरूद विकासखंड के एक गांव में बाल विवाह होने की एक गुप्त सुचना प्राप्त हुई, प्राप्त सूचना के आधार पर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के आधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शादी रुकवाई. लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि बालोद जिले से बारात उनके यहां कुरूद आ रही थी.

चेतावनी के साथ परिवार को समझाया गया

संबंधित विभागों के अधिकारियों ने दोनों परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी. जिसके तहत बताया गया कि यदि बाल विवाह होता है तो शादी में सम्मिलित होने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जिसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत यह अपराध संज्ञेय अपराध है.



क्या है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

यह कानून 18 साल से कम उम्र की बच्चियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाता है, इसे कानूनी अपराध मानता है. बाल विवाह को रोकने, पीड़ितों को राहत देने और अपराधियों को दंडित करने के लिए प्रावधान भी करता है. इस कानून की मदद से बाल विवाह कराने वालों के लिए 2 साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है. यह अधिनियम 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लेता है और बाल विवाह को शून्य घोषित करता है, साथ ही बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है.