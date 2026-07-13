ETV Bharat / state

कार्ड बंट गए, हल्दी-मेहंदी हो गई, बारात भी पहुंच गई...फिर बाल विवाह पर जागा प्रशासन, हुई कार्रवाई

धमतरी जिला प्रशासन ने बाल विवाह पर कार्रवाई की है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Dhamtari Women and Child Development Department
धमतरी महिला बाल विकास विभाग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: कुरुद विकासखंड के एक गांव में बाल विवाह का मामला सामने आया है, जिसने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि जब शादी के कार्ड बंट चुके थे, हल्दी-मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और बारात भी गांव पहुंच गई थी, तब तक विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? यदि समय रहते निगरानी होती तो विवाह की नौबत ही नहीं आती.

धमतरी में रुकवाया गया बाल विवाह

बताया जा रहा है कि 12 जुलाई की रात प्रशासन को बाल विवाह की सूचना मिली. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने दोनों पक्षों से चर्चा कर दस्तावेजों की जांच की, जिसमें दुल्हन की उम्र 17 वर्ष 5 माह और दूल्हे की उम्र मात्र 18 वर्ष पाई गई. इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत समझाइश देकर विवाह रुकवा दिया गया.

धमतरी जिला प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT)

देर से जागा धमतरी जिला प्रशासन

इस पूरी कार्रवाई के बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि गांव में शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं. निमंत्रण पत्र बंट चुके थे, रिश्तेदार पहुंच चुके थे, दुल्हन को हल्दी-मेहंदी लग चुकी थी और बारात भी दरवाजे तक आ गई थी. ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी नेटवर्क और स्थानीय तंत्र को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? यदि सूचना पहले मिल जाती तो इतनी बड़ी कार्रवाई आधी रात में करने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

परिजनों को दी गई समझाइस

अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि बाल विवाह कराना कानूनन अपराध है. इसमें शामिल माता-पिता, विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, टेंट संचालक, वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति और सहयोग करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. कानून के तहत दो वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. समझाइश के बाद लड़की के पिता ने विवाह रोकने पर सहमति दे दी.

इस कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी यशवंत बैस, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 की परियोजना समन्वयक नीलम साहू, अनुराग खलखो, तुलेश्वर साहू, कुरुद थाना के पुलिसकर्मी तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे. यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि यदि बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग और स्थानीय तंत्र समय रहते सक्रिय रहते, तो शादी की सभी रस्में पूरी होने और बारात पहुंचने जैसी स्थिति शायद पैदा ही नहीं होती.

धमतरी एसपी भावना पांडेय ने संभाली जिम्मेदारी, क्राइम पर कंट्रोल की कही बात

सड़कों की क्वॉलिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, AI से रोड की निगरानी, अच्छा करेंगे तो पुरस्कार गड़बड़ करेंगे तो कार्रवाई: डिप्टी सीएम विजय शर्मा

TAGGED:

CHILD MARRIAGE STOPPED IN KURUD
धमतरी जिला प्रशासन
महिला एवं बाल विकास
छत्तीसगढ़ में बाल विवाह
CHILD MARRIAGE IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.