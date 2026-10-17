जींद में फेरों से ठीक पहले रुकी शादी, 2 दुल्हन और 1 दूल्हा निकला नाबालिग, बैरंग लौटी बारात
हिसार से करसिंधु पहुंची दो बारातें. कानून ताक पर रख कर की जा रही दोनों शादियों को पुलिस ने रुकवा दिया.
Published : October 17, 2026 at 2:59 PM IST
जींदः हरियाणा के जींद जिले में बाल विवाह निषेध विभाग की मुस्तैदी से एक ही मंडप में तीन नाबालिग जिंदगियां बाल विवाह के चंगुल में फंसने से बच गईं. करसिंधु गांव में दो बहनों की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, बारात भी पहुंच चुकी थी, लेकिन फेरों से ऐन पहले पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरी कार्रवाई को रोक दिया. जांच में सामने आया कि दुल्हन बनीं दोनों लड़कियां नाबालिग थीं, जबकि शादी करने पहुंचा एक दूल्हा भी कानूनी उम्र (21 वर्ष) पूरी नहीं कर पाया था. टीम की सख्ती के बाद परिजनों ने लिखित माफीनामा दिया और दोनों बारातें बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गईं.
गुप्त सूचना पर चाइल्ड राइट्स टीम का छापाः महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय को गुप्त सूचना मिली थी कि करसिंधु गांव में दो नाबालिग बच्चियों की शादी रचाई जा रही है और बारात हिसार जिले के मिर्जापुर गांव से आ रही है. सूचना मिलते ही विभाग के रवि लोहान, महिला थाने से आरती, रीतु, नीलम, सुरेश, दीपक, विनोद, 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' व एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा और वीएसी मनीष की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई.
3 घंटे तक चला टालमटोल, कागजात जांच में खुली पोलः अधिकारियों ने विवाह स्थल पर पहुंचकर परिजनों से दोनों लड़कियों के जन्म प्रमाणपत्र व आयु से संबंधित दस्तावेज मांगे. परिजनों ने पहले तो टीम को गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि लड़कियां बालिग हैं. हालांकि, जब टीम ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, तो करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद परिजनों ने कागजात दिखाए. जांच में दोनों दुल्हनों की उम्र 18 साल से कम निकली. इसके बाद जब दूल्हों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, तो एक दूल्हा भी 21 साल की तय उम्र से छोटा पाया गया. यानी एक ही मंडप में तीन नाबालिगों की शादी कराई जा रही थी.
खर्चा बचाने के लिए एक साथ कर रहे थे शादीः पूछताछ में परिजनों ने दलील दी कि वे अनपढ़ हैं और उन्हें विवाह से जुड़े सख्त कानूनों की जानकारी नहीं थी. दोनों बहनों की शादी एक साथ इसलिए की जा रही थी ताकि शादी का दोहरा खर्च बच सके.
अधिकारियों ने बाल-विवाह के नुकसान को बतायाः प्रशासनिक टीम ने दोनों पक्षों को सख्त हिदायत देते हुए समझाया कि बाल विवाह न केवल कानूनन जुर्म है, बल्कि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है. टीम ने यह भी बताया कि बालिग होने पर शादी करने से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है. अधिकारियों की सख्ती और समझाने के बाद दोनों पक्ष शादी टालने पर राजी हुए. परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया कि वे कानून का पालन करेंगे और बच्चों के बालिग होने के बाद ही उनका विवाह करेंगे. इसके बाद शादी की रस्में रोक दी गईं और बारातें वापस लौट गईं.