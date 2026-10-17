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जींद में फेरों से ठीक पहले रुकी शादी, 2 दुल्हन और 1 दूल्हा निकला नाबालिग, बैरंग लौटी बारात

फेरों से ठीक पहले रुकी 2 शादियां ( ETV Bharat )

जींदः हरियाणा के जींद जिले में बाल विवाह निषेध विभाग की मुस्तैदी से एक ही मंडप में तीन नाबालिग जिंदगियां बाल विवाह के चंगुल में फंसने से बच गईं. करसिंधु गांव में दो बहनों की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, बारात भी पहुंच चुकी थी, लेकिन फेरों से ऐन पहले पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरी कार्रवाई को रोक दिया. जांच में सामने आया कि दुल्हन बनीं दोनों लड़कियां नाबालिग थीं, जबकि शादी करने पहुंचा एक दूल्हा भी कानूनी उम्र (21 वर्ष) पूरी नहीं कर पाया था. टीम की सख्ती के बाद परिजनों ने लिखित माफीनामा दिया और दोनों बारातें बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गईं.

गुप्त सूचना पर चाइल्ड राइट्स टीम का छापाः महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय को गुप्त सूचना मिली थी कि करसिंधु गांव में दो नाबालिग बच्चियों की शादी रचाई जा रही है और बारात हिसार जिले के मिर्जापुर गांव से आ रही है. सूचना मिलते ही विभाग के रवि लोहान, महिला थाने से आरती, रीतु, नीलम, सुरेश, दीपक, विनोद, 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' व एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा और वीएसी मनीष की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई.