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बाल विवाह उन्मूलन दिवस: कोरबा में निकाली गई रैली, कम उम्र में शादी नहीं करने के लिए किया गया जागरूक

बाल विवाह उन्मूलन दिवस: कोरबा में निकाली गई रैली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

​कोरबा: बाल विवाह उन्मूलन दिवस के मौके पर 27 नवंबर को कोरबा में भी रैली का आयोजन किया गया. बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को अंतराष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव 4 सितंबर 2026 को पारित किया था. इसके बाद पहली बार इस दिवस को मनाया जा रहा है. कोरबा में भी इस दिवस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अलग-अलग स्कूलों के बच्चों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया.

कम उम्र में शादी नहीं करने के लिए किया गया जागरूक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बाल सुरक्षा के कानून पहलुओं की दी जानकारी शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चन्द्रा ने विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, कानूनी पहलुओं और भविष्य निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया. ​उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल अनजान व्यक्तियों से ही नहीं, बल्कि परिचितों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों पर भी आँख मूँदकर विश्वास नहीं करना चाहिए. किसी भी तरह के लालच, बहलावे या प्रलोभन में आकर किसी के साथ न जाएं.