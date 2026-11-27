बाल विवाह उन्मूलन दिवस: कोरबा में निकाली गई रैली, कम उम्र में शादी नहीं करने के लिए किया गया जागरूक
शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा- परिचितों से भी सतर्क रहें बच्चे, भावनाओं में बहकर न उठाएं गलत कदम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 8:37 PM IST
कोरबा: बाल विवाह उन्मूलन दिवस के मौके पर 27 नवंबर को कोरबा में भी रैली का आयोजन किया गया. बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को अंतराष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव 4 सितंबर 2026 को पारित किया था. इसके बाद पहली बार इस दिवस को मनाया जा रहा है. कोरबा में भी इस दिवस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अलग-अलग स्कूलों के बच्चों के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया.
बाल सुरक्षा के कानून पहलुओं की दी जानकारी
शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चन्द्रा ने विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, कानूनी पहलुओं और भविष्य निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल अनजान व्यक्तियों से ही नहीं, बल्कि परिचितों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों पर भी आँख मूँदकर विश्वास नहीं करना चाहिए. किसी भी तरह के लालच, बहलावे या प्रलोभन में आकर किसी के साथ न जाएं.
किसी भी असहज या संदिग्ध स्थिति का सामना होने पर बिना संकोच तुरंत माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें. माता-पिता की डांट को लेकर उन्होंने कहा कि अभिभावकों की डांट उनके स्नेह, चिंता और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना का हिस्सा होती है.
प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे काम
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डिंपल भेड़िया ने बताया कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए हम जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हमने जन जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया है. कई स्तर पर हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं. लोगों को हम इस दिशा में जागरूक कर रहे हैं कि विवाह के लिए जो संविधान द्वारा स्थापित उम्र है. जिसके तहत लड़कियों के लिए 18 तो लड़कों के लिए 21, इससे पहले शादी करना दंडनीय अपराध है.
हमारा प्रयास है कि बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखा जाए. बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए. चाहे वह स्कूलिंग के माध्यम से हो, कॉम्पिटेटिव एक्जाम के जरिए हो. हर तरह से बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखा जाए.- डिंपल भेड़िया, सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण
पंचायत में पारित होगा प्रस्ताव
जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने बताया कि यूएन द्वारा आज बाल विवाह उन्मूलन दिवस मनाने का निर्देश जारी किया है. जिसके तहत भारत और छत्तीसगढ़ में भी बाल विवाह मुक्त भारत और छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षित बचपन अभियान के तहत आज हमने रैली का आयोजन किया है.
सभी पंचायत में भी आज ही के दिन यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा की विवाह के लिए निर्धारित उम्र है. इससे पहले अगर किसी बच्चे की शादी की जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. किसी भी पंचायत में इस तरह के कृत्य पर एक्शन लिया जाएगा. पंचायत भी ऐसा न करने की का प्रस्ताव पारित करेंगे.
अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. जो भी संबंधित विभाग है, उनकी पूर्व में भी मीटिंग ली गई थी. जिसके तहत बाल विवाह को रोकने के लिए शादी के सीजन के पहले से हम तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के किसी भी परिस्थितियों पर लगाम लगे. लोगों में जागरूकता आये इसके लिए हम सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं.