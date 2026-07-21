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बारात लेकर पहुंचा दूल्हा लेकिन फेरों से पहले टूटे अरमान, अलर्ट प्रशासन ने रोका बड़ा अपराध

कोरबा में प्रशासन की सतर्कता से नाबालिगों की शादी रोकी गई.इस मामले में शासन ने दोनों पक्षों को नियमों की जानकारी दी.

Child marriage case
बारात लेकर पहुंचा दूल्हा लेकिन फेरों से पहले टूटे अरमान (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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कोरबा : कोरबा में नाबालिगों के विवाह का मामला सामने आया है. दो परिवार रीति रिवाज के साथ नाबालिगों की शादी की तैयारी कर रहे थे. शादी की कुछ रस्में पूरी कर ली गई थी. वर पक्ष के लोग गाजे बाजे के साथ बारात लेकर वधू पक्ष के घर पहुंचे थे. घर के आंगन में बने मंडप के नीचे जोड़ा सात फेरे लेता इससे पहले ही महिला एवं बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने जोड़े के दस्तावेजों की जांच की और पाया कि वर वधु नाबालिग हैं. इसके बाद ये शादी रुकवा दी गई.


दोनों पक्ष के लोग हुए राजी

शादी वाले घर में टीम ने शादी के लिए शासन के नियमों की जानकारी परिवार को दी.इसके बाद दोनों पक्ष के लोग शादी नहीं करने के लिए राजी हो गए. कोरबा के वार्ड क्रमांक 14 में दो परिवार रहते हैं. दोनों परिवार के 13 वर्षीय बालिका और 15 वर्षीय किशोर एक साथ बड़े हुए थे. दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे. उन्होंने परिजनों के सामने शादी की जिद करनी शुरु की.आखिरकार परिजनों ने आपस में मिलकर विवाह कराने का फैसला लिया. इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज की रस्में शुरु की.लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ पुलिस टीम सूचना मिलने पर दुल्हन के घर पहुंच गई.

टीम ने परिजनों से पूछताछ की इसके बाद जोड़ों के दस्तावेज मंगाए गए. जब दस्तावेजों की जांच की गई तो दुल्हन की उम्र 13 और दूल्हे की आयु 15 साल मिली. टीम ने दोनों ही पक्ष को समझाइश दी कि शासन ने विवाह के लिए आयु निर्धारित की है. जिसके मुताबिक विवाह के लिए दुल्हन की उम्र 18 और दूल्हे की 21 वर्ष होना अनिवार्य है. नाबालिग उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है. इस पर कार्रवाई का भी प्रावधान है. टीम की समझाइश पर दोनों ही पक्ष विवाह नहीं करने राजी हो गए- बसंत मिंज, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास



मुखबिर से मिली थी टीम को सूचना
आपको बता दें कि दोनों नाबालिग शादी के बंधन में बंधते. इससे पहले ही किसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचना दे दी. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए शादी रुकवाई. शादी रुकने पर दूल्हा परिजनों के साथ घर लौट गया, जबकि दुल्हन को परिजनों के सुपुर्द किया गया.


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