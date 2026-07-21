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बारात लेकर पहुंचा दूल्हा लेकिन फेरों से पहले टूटे अरमान, अलर्ट प्रशासन ने रोका बड़ा अपराध

कोरबा : कोरबा में नाबालिगों के विवाह का मामला सामने आया है. दो परिवार रीति रिवाज के साथ नाबालिगों की शादी की तैयारी कर रहे थे. शादी की कुछ रस्में पूरी कर ली गई थी. वर पक्ष के लोग गाजे बाजे के साथ बारात लेकर वधू पक्ष के घर पहुंचे थे. घर के आंगन में बने मंडप के नीचे जोड़ा सात फेरे लेता इससे पहले ही महिला एवं बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने जोड़े के दस्तावेजों की जांच की और पाया कि वर वधु नाबालिग हैं. इसके बाद ये शादी रुकवा दी गई.





दोनों पक्ष के लोग हुए राजी

शादी वाले घर में टीम ने शादी के लिए शासन के नियमों की जानकारी परिवार को दी.इसके बाद दोनों पक्ष के लोग शादी नहीं करने के लिए राजी हो गए. कोरबा के वार्ड क्रमांक 14 में दो परिवार रहते हैं. दोनों परिवार के 13 वर्षीय बालिका और 15 वर्षीय किशोर एक साथ बड़े हुए थे. दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे. उन्होंने परिजनों के सामने शादी की जिद करनी शुरु की.आखिरकार परिजनों ने आपस में मिलकर विवाह कराने का फैसला लिया. इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज की रस्में शुरु की.लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ पुलिस टीम सूचना मिलने पर दुल्हन के घर पहुंच गई.