स्कूल में छुट्टी के बाद क्लास में बंद मासूम घंटों छटपटाता रहा, शिक्षक ताला जड़कर चले गए घर, हंगामा
4 साल का बच्चा कक्षा में ही बंद रह गया और स्कूल में ताला लगाकर घर चले गये स्टाफ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 6:53 PM IST
बुलंदशहर: जनपद के खुर्जा देहात क्षेत्र के सरकारी जूनियर हाई स्कूल से शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. स्कूल में छुट्टी के बाद 4 साल का मासूम कक्षा में ही बंद रह गया और स्कूल में ताला लगाकर स्टाफ घर चला गया. बीएसए ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है.
बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, छुट्टी के काफी देर बाद जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. स्कूल के पास से गुजरने पर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. तब जाकर पता चला कि बच्चा क्लास में ही बंद है.
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