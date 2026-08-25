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पलामू के डिजनीलैंड मेला में छापाः बिहार के सात बाल श्रमिक कराए गये मुक्त

पलामूः जिला के चर्चित डिजनीलैंड मेला में श्रम विभाग एवं सीडब्ल्यूसी ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में बिहार के रहने वाले सात बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. मुक्त हुए चार बाल श्रमिकों को बालगृह भेजा गया है जबकि तीन के कागजात की जांच की जा रही है.

जिला का डिजनीलैंड मेला काफी चर्चित है. पलामू के मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में प्रतिवर्ष यह मेला लगता है. इस मेला में हजारों लोग पहुंचते हैं. शनिवार को श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में डिजनीलैंड मेला में छापेमारी हुई. मेला में विभिन्न दुकानों में काम कर रहे सात बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है. तीन बाल श्रमिक बिहार के छपरा जिला के रहने वाले है.

सीडब्लूसी के सदस्य रवि शंकर ने बताया सात बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही. पूरे मामले में मेला संचालक और नियोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा. बाल श्रमिक के परिजनों को बुलाया गया है और उनकी काउंसेलिंग की जाएगी.

सदस्य रवि शंकर ने बताया कि तीन बाल श्रमिक बिहार के छपरा के रहने वाले हैं जबकि अन्य बाल श्रमिक बिहार के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं. रेस्क्यू हुए सभी बच्चे विभिन्न दुकानों में कार्य कर रहे थे पूरे मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया जाएगा. दरअसल पिछले कुछ वर्षों में डिजनीलैंड मेला में बाल श्रमिकों के खिलाफ यह पहली छापेमारी है.