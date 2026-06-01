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Child Labour : कंधों पर बोझ और आंखों में सपने, सिरोही में सड़कों पर बिखरता बचपन...

सिरोही में बालश्रम, सड़कों पर बिखरता बचपन.... ( ETV Bharat File Photo )

सिरोही: हाथों में किताबें और खिलौनों की जगह कचरे की थैलियां, कंधों पर भारी बोरा और पैरों में चप्पल तक नहीं. तपती धूप, उड़ती धूल और तेज रफ्तार वाहनों के बीच मासूम बच्चे रोजी-रोटी के लिए सड़कों पर कचरा बीनते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य केवल गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने खड़े बड़े सवाल को भी उजागर करता है. शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह से शाम तक छोटे बच्चे कूड़ेदानों और सड़कों पर प्लास्टिक, बोतलें और कबाड़ इकट्ठा करते दिखाई देते हैं. कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जबकि कुछ ने आर्थिक मजबूरियों के चलते पढ़ाई बीच में छोड़ दी. कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके बचपन को निगल रहा है. यह बच्चे बेहद गरीब परिवारों से आते हैं. माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए बच्चों को भी काम में लगना पड़ता है. धीरे-धीरे यही मजबूरी उनकी दिनचर्या बन जाती है और शिक्षा उनसे दूर होती चली जाती है. पढ़ें : भारत में खो रहा बचपन! जानिए बालश्रम से कितने बच्चे बचाए गए यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना से