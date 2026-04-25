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धनबाद में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार नाबालिगों को कराया गया मुक्त

धनबादः बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. झरिया थाना क्षेत्र के फल पट्टी स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला धावा दल द्वारा की गई.

श्रम अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान “चंदन काइट्स” नामक प्रतिष्ठान से चार नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया. जांच में सामने आया कि इन बच्चों से बेहद कम मजदूरी पर काम कराया जा रहा था. सभी बच्चे झरिया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी थीं. जनता दरबार में एक 13 वर्षीय बालक को बहला-फुसलाकर काम पर रखने और काम के दौरान उसके साथ हुई दुर्घटना का मामला भी सामने आया था. जिसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया.

श्रम अधीक्षक पंकज कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी होटल, गैराज, ढाबा या अन्य प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई को और तेज करने के लिए पूरे जून माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा.