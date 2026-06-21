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महासमुंद में बाल श्रम का खुलासा, वर्णिका शर्मा के एक्शन से 6 बच्चों का रेस्क्यू

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने 6 बच्चों का रेस्क्यू किया है.

Child labour exposed in Mahasamund
महासमुंद में बाल श्रम का पर्दाफाश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 4:06 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बाल श्रम का खुलासा हुआ है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा की सक्रियता से 6 बच्चों का सफल रेस्क्यू किया गया. ये सभी बच्चे बैंड पार्टी के साथ श्रम के लिए ले जाए जा रहे थे. छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा महासमुंद के दौरे पर थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक पिकअप वाहन में कुछ बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में जाते देखा. पूछताछ करने पर पता चला कि बैंड पार्टी द्वारा छह नाबालिग लड़कों को काम के लिए ले जाया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. वर्णिका शर्मा स्वयं करीब आधे घंटे तक मौके पर मौजूद रहीं और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करती रहीं.

डॉक्टर वर्णिका शर्मा का एक्शन

वर्णिका शर्मा ने तत्काल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (एसजेपीयू), जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीओ) को तलब किया. तीनों टीमों को मौके पर बुलाया गया. उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया. अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सभी छह बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित तुमगांव थाना पहुंचाया. बाल श्रम में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन के ड्राइवर तथा संबंधित बैंड पार्टी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. इस पूरे मामले में बाल अधिकार संरक्षण नियम, 2005 की धारा 13 और धारा 14 के तहत संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाल श्रम जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चाइल्डलाइन और संबंधित विभागों को लगातार निगरानी एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो. बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें श्रम में लगाना कानूनन अपराध है. बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम उन्मूलन के लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है- डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बचपन सुरक्षित बनाने की मुहिम

डॉ वर्णिका शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक होकर आगे आना होगा, ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित रह सके. बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिल सके. इस कार्रवाई को जिले में बाल अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है.

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